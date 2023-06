Einem neuen Bericht zufolge setzen Unternehmen immer häufiger Edge-Technologien ein, um wettbewerbsfähig zu bleiben, und fast 70 % von ihnen nutzen sie zur Lösung wichtiger Geschäftsprobleme

Um eine datengestützte Entscheidungsfindung zu ermöglichen, wurden 600 Unternehmen im Rahmen der NTT Edge Advantage-Studie befragt, wobei die Sorgen um die Infrastrukturkapazitäten deutlich wurden.

5G wird von 88 % der Befragten als wichtiger Wegbereiter genannt; diejenigen, die privates 5G mit Edge kombinieren, behaupten die größten Vorteile.

93 % der Befragten betrachten Edge als einen Wettbewerbsvorteil.

Die Unterstützung von Automatisierung, KI und Datenzugriff in Echtzeit, gefolgt von verbesserter betrieblicher Effizienz und einer Zunahme von IoT-Geräten, sind die Hauptgründe für Investitionen in Edge Computing.

Zu den Wirtschaftszweigen, die den Vorsprung nutzen, gehören das verarbeitende Gewerbe, das Gesundheitswesen, Transport und Logistik, Energie und Versorgungsunternehmen sowie Finanzdienstleistungen.

NTT Ltd., ein führender internationaler Anbieter von IT-Infrastrukturen und -Dienstleistungen hat heute seinen Edge Advantage Report veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass zwei Drittel der Unternehmen, die in Edge-Lösungen investieren, konkrete Geschäftsprobleme angehen und dass mehr als acht von zehn Unternehmen in den nächsten zwei Jahren mit einem Anstieg ihrer Abhängigkeit von externen Edge-Services rechnen.

Unternehmen auf der ganzen Welt erkennen den Wert eines Wettbewerbsvorteils durch den Einsatz digitaler Technologien, die die datengestützte Entscheidungsfindung beschleunigen, physische und digitale Ressourcen sichern und robuste und nachhaltige Abläufe verwalten. Obwohl mehr als 80 % der Technologie-Entscheidungsträger angeben, dass ihre Erwartungen in Bezug auf Edge-Investitionen erfüllt oder übertroffen wurden, sind viele besorgt, dass der rasche technologische Fortschritt sie auf lange Sicht teuer zu stehen kommen könnte.

Fähigkeiten der Infrastruktur

Derzeitige Edge-Anwender betrachten die fragmentierte Verwaltung von Rechenleistung, Konnektivität und IoT-Geräten als Hindernis für die volle Ausschöpfung des Potenzials von Edge Computing. Infolgedessen sehen Firmen, die private 5G- und Edge-Technologie kombinieren, die größten Vorteile gegenüber Unternehmen, die einen klassischen, getrennten Ansatz oder gar keinen verwenden.

Dem Bericht zufolge räumen fast 40 % der Unternehmen, die Edge-Implementierungen planen, ein, dass sie ihre Netzwerke aufrüsten müssen, um die erwartete Zunahme an vernetzten Geräten und Anwendungen bewältigen zu können, obwohl die meisten Organisationen glauben, dass ihre Netzwerkinfrastruktur die aktuellen Edge-Anforderungen erfüllen kann. Tatsächlich planen mehr als zwei Drittel der Unternehmen, die bereits eine Edge-Installation vorgenommen haben, eine Aktualisierung ihres Wide Area Network.

Aus diesem Grund wollen viele Unternehmen die Unterstützung von Partnern in Anspruch nehmen, wenn sie sich auf den neuesten Stand der Technik bringen. Dies geht so weit, dass 90 % der Befragten angaben, dass sie Edge-Services am liebsten von einem einzigen Partner beziehen, der eine zentrale Anlaufstelle für die Verantwortung bietet. 88 % der Befragten glauben, dass die Abhängigkeit ihres Unternehmens von Edge-Services Dritter in den nächsten 24 Monaten zunehmen wird.

Shahid Ahmed, EVP New Ventures & Innovation bei NTT Ltd, erklärte, dass die Nachfrage nach schnellerer Verarbeitung und einer verteilten digitalen Architektur die Infrastruktur- und Netzwerkkapazitäten stärker beansprucht und die Einführung von privatem 5G und Edge beschleunigt. "Um den Edge-Vorteil zu erreichen, sind umfassende Lösungen mit integriertem Management und strenger Rechenschaftspflicht erforderlich. Nur durch den Einsatz dieser Technologien können Unternehmen sofort und mit nahezu null Latenz auf Daten zugreifen, unabhängig davon, wo sie generiert oder gesammelt werden, und diese Daten nutzen, um effektive Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Ein Blick auf die Industrie

Je nach Branche können viele Faktoren die Einführung von Edge-Lösungen beeinflussen. Die betriebliche Effizienz steht an erster Stelle der Investitionsfaktoren für Fertigungsunternehmen, gefolgt von der Datensicherheit. Indem sie Daten nutzen, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, streben Fertigungsunternehmen danach, Just-in-Time-Unternehmen zu sein, die die Bedürfnisse des Marktes befriedigen und sogar vorhersehen können. Die Hauptgründe für den Einsatz von Edge-Lösungen lassen sich wie folgt aufschlüsseln:

Erhöhung der Sicherheit, Erfahrung und Effizienz der Mitarbeiter (79 %)

Rationalisierung/Digitalisierung von Geschäftsprozessen (76 %)

Verbesserung der Kundenerfahrung/vorausschauende Planung der Kundenbedürfnisse (74 %)

Verstärkte Nutzung von Daten für die Entscheidungsfindung (72 %)

Jedes Unternehmen im Gesundheitswesen, im Transportwesen und in der verarbeitenden Industrie hat seine Erwartungen in Bezug auf die Verbesserung der Effizienz und Belastbarkeit der Lieferkette erfüllt oder übertroffen. Im Energiesektor könnte das Gleiche für die Verbesserung der Effizienz, Sicherheit und Erfahrung der Mitarbeiter gelten.

Edge-optimierte Anwendungen profitieren von einer Echtzeit-Datenerfassung mit geringer Latenz, Vorhersagbarkeit und hoher Bandbreite, um branchenspezifische Anforderungen zu erfüllen. Angesichts der Vorteile von Edge sollte es nicht überraschen, dass mehr als 90 % (93 %) der Befragten dies als einen Wettbewerbsvorteil in ihrer Branche ansehen.

Komplexe Umgebungen

Unternehmen, die bereits Edge implementiert haben, berichten, dass die Automatisierung und die Integration von KI in den Geschäftsbetrieb sowie der Zugriff auf Daten in Echtzeit die wichtigsten Investitionsfaktoren sind. Da sie jedoch Folgendes verlangen, ist die Erfüllung dieser Ziele eine schwierige Herausforderung:

Straffe Orchestrierung von Hardware, Plattformen, Systemen und Geräten

Konsistente Betriebsleistung ohne Beeinträchtigung der Sicherheit

Überwindung von veralteter Infrastruktur und technischen Schulden

In einer komplexen und änderungsunwilligen Umgebung benötigen Unternehmen Unterstützung bei der komplexen Implementierung von Spitzentechnologien und Technologien der nächsten Generation. Um zu verhindern, dass die Produktion während der Migration beeinträchtigt wird, müssen die bestehenden Protokolle und Systeme ordnungsgemäß kontrolliert werden.

Die Schwierigkeiten, mit denen ein Unternehmen konfrontiert sein kann, sind für 94 % der Unternehmen ein wichtiger Beweggrund, mit Edge-Experten zusammenzuarbeiten, und 90 % von ihnen benötigen einen einzigen Edge-Partner, der alle ihre Anforderungen erfüllen kann. Diejenigen, die in der Lage sind, die Vorteile von Edge effektiv zu nutzen, können jedoch darauf abzielen, ihr Geschäft zu erweitern, die Agilität zu erhöhen, nachhaltige Geschäftspraktiken zu verbessern und die Qualitätskontrolle zu verbessern.

Camille Mendler, Chefanalystin bei Omdia, erklärte, dass Unternehmen, die sich zu Echtzeit-Unternehmen entwickeln wollen, Unterstützung benötigen, die über die Entwicklung und Einführung von Edge-Lösungen hinausgeht. Die Fähigkeit, der Komplexität voraus zu sein, wird durch Managed Services ermöglicht.

Die Reise zum Edge

NTT hat sein Edge as a Service-Produkt gegen Ende des vergangenen Jahres eingeführt, um die digitalen Transformationsprozesse von Unternehmen zu schützen, zu verbessern und zu rationalisieren. Die Managed-Edge-Compute-Plattform bietet Unternehmen die Möglichkeit, Anwendungen schnell zu implementieren und sicher zu verwalten und zu überwachen, indem sie die Fähigkeiten der Netzwerkinfrastruktur und die globale Präsenz von NTT nutzen.

Am Ende des Berichts hat NTT einen Leitfaden mit Vorschlägen für Startpunkte und Wege zusammengestellt, die Unternehmen berücksichtigen sollten, bevor sie sich auf ihre Edge-Reise begeben. Um den vollständigen "2023 Edge Advantage Report" zu lesen, klicken Siehier.

