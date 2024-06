FRIEDRICH VORWERK: Der Profiteur der Energiewende und der steigenden Stromnachfrage sitzt auf über 1 Mrd. Euro an Aufträgen!

Die Energiewende und der Ausbau der Stromnetze zur Gewährleistung einer stabilen Stromversorgung könnten Deutschland langfristig gut 1,2 Bio. Euro kosten. Dreistellige Milliarden-Euro-Beträge fließen in die Stromnetze. Wie Friedrich Vorwerk mit dem A-Nord-Auftrag und dem Auftrag für Offshore-Netzanbindungssysteme für BorWin4 und DolWin4 beweist, kommen konkrete Orders beim Unternehmen an. Der Hidden Champion dürfte in den nächsten Jahren vor weiteren Aufträgen und damit einer guten Umsatzentwicklung stehen, denn bereits jetzt liegt der Auftragsbestand dank dem 600 Mio. Euro schweren A-Nord-Auftrag bei 1,045 Mrd. Euro!