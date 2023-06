Leclanché SA / Schlagwort(e): Partnerschaft

Leclanché SA und Medha schließen Partnerschaft für den Schienen- und Nutzfahrzeugmarkt



01.06.2023 / 18:30 CET/CEST



Leclanché liefert Hochspannungsenergiesysteme wie seine INT-53 und INT-39 für unterschiedlichste Bahn- und Industrieanwendungen

Medha und Leclanché schließen Abkommen für Europa, den Nahen Osten und Afrika YVERDON-LES-BAINS, Schweiz und HYDERABAD, Indien, den 1. Juni 2023 - Medha Group, führender Anbieter von Fahrzeugantriebssystemen und zugehöriger Elektronik mit Sitz in Hyderabad, Indien, und Leclanché SA (SIX: LECN), führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, haben sich entschlossen, ihre Technologien gemeinsam auf dem Schienen-- und Nutzfahrzeugmarkt zu vermarkten. Das Abkommen ermöglicht es Leclanché, seinen Partner Medha mit Li-Ionen-Batterielösungen, insbesondere den High-Energy-Batteriepaketen INT-53 und INT-39, für eine breite Palette von Projekten, darunter Hilfs- und Wartungsfahrzeuge sowie Personenzüge, zu beliefern. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf die Märkte in Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Die Medha Group ist auf die Entwicklung und Herstellung von erstklassigen elektronischen Hightech-Produkten spezialisiert, darunter Antriebsumrichter, Bordnetzumrichter und On-Board-Systeme für den Einsatz in Lokomotiven, Triebwagen, Wagen, Bahnhöfen und Gleisanlagen. Mit mehr als 30.500 Stromrichtern und 35.000 On-Board-Systemen, die in Zügen führender Hersteller in mehr als 30 Ländern verbaut sind, hat sich das Unternehmen in der Branche einen Namen gemacht. "Leclanché ist stolz darauf, mit der Medha Group zusammenzuarbeiten, um deren Kunden in einer breiten Palette von Märkten und Anwendungen zu unterstützen - sowohl für Schienen- als auch Schwerlastfahrzeuge", so Phil Broad, CEO, Leclanché E-Mobility. "Mit der Kombination von Medhas Traktions- und zugehöriger Elektronik und Leclanchés zukunftsweisenden Lithium-Ionen-Batteriesystemen entsteht ein überzeugendes und attraktives Angebot für führende Zughersteller und OEM-Nutzfahrzeugentwickler auf drei Kontinenten." "Medha ist ein bewährter und zuverlässiger Zulieferer vieler weltweit führender Eisenbahn- und Fahrzeughersteller", erläutert Lorenzo Stendardi, Mitglied des Verwaltungsrats von Medha Holdings. "Die Batterietechnologie von Leclanché genießt einen ähnlichen Ruf in Bezug auf Zuverlässigkeit, extreme Sicherheit und Langlebigkeit selbst unter härtesten Umweltbedingungen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“ Leclanchés INT-53 Energy-Batteriepakete werden weltweit von führenden Eisenbahnherstellern sowohl in Zügen als auch in Lokomotiven eingesetzt. Leclanché ist gemäß ISO/TS 22163 IRIS-zertifiziert (International Railway Industry Standard), d.h. dem Standard, der die Anforderungen an ein Managementsystem für Bahnunternehmen definiert. Die gemäß ECE R100.2 zertifizierten INT-39 Energy-Pakete von Leclanché stehen für Langlebigkeit, optimierte Betriebseffizienz und niedrigere Betriebskosten. Mit Leclanché-Packs ausgerüstete Nutzfahrzeuge sind leise, geruchsneutral und emissionsfrei und tragen so zum Übergang zu einer CO 2 -reduzierten Umwelt bei. # # # Über Medha Medha Group ist ein auf die Konstruktion, Entwicklung, Herstellung, Lieferung und Wartung von Produkten für die Bahnindustrie spezialisiertes Forschungs- und Entwicklungsunternehmen. Medha wurde 1984 in Hyderabad (Indien) gegründet und beliefert Indian Railways seit 1990 mit verschiedenen Produkten. Das Unternehmen hat verschiedene erstklassige elektronische Hightech-Produkte für den Einsatz in Lokomotiven, Triebwagen, Wagen, Bahnhöfen und Gleisanlagen entwickelt und hergestellt. Zu den Stärken von Medha gehören die Entwicklung, kundenspezifische Anpassung und Integration von Systemen, die verschiedenste Funktionsbereiche wie Steuerungselektronik, Leistungselektronik, Ausfallsicherheit und Maschinenbau involvieren. Die Medha Group beschäftigt derzeit über 4.000 Mitarbeiter und besitzt außerhalb Indiens Planungs- und Produktionsstätten in Europa, den USA und Brasilien. Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie „strategisch“, „vorgeschlagen“, „eingeführt“, „wird“, „geplant“, „erwartet“, „Verpflichtung“, „erwarten“, „prognostizieren“, „etabliert“, „vorbereiten“, „planen“, „schätzen“, „Ziele“, „würden“, „potenziell“ und „erwarten“ gekennzeichnet sein können, „Schätzung“, „Angebot“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Kontakte

Medienkontakte: Schweiz / Europa: USA und Kanada: Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch



Henry Feintuch / Ashley Blas

T: +1-646-753-5710 / +1-646-753-5713

E-Mail: leclanche@feintuchpr.com

Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de

Ansprechpartner für Investoren:

Pasquale Foglia

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com



Ende der Medienmitteilungen