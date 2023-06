NVIDIA - Konsolidierung nach dem Allzeithoch?

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 378,340 $ (Nasdaq)

Die Nvidia-Aktie markierte am 22. November 2021 ein Allzeithoch bei 346,44 USD und startete danach zu einer großen Korrekturbewegung. Diese führte die Aktie auf ein Tief bei 108,13 USD. Dieses Tief stellte den Kopf einer inversen SKS, also einer Bodenformation dar. Am 23. Januar 2023 erfolgte der Ausbruch aus der Bodenformation. Damit startete eine starke Rally. Diese Rally wurde am 25. Mai noch einmal massiv beschleunigt. Ursache war die Quartalszahlen und vor allem der Ausblick. Mein Kollege Sascha Gebhard hat sich damit in seinem Artikel „NVIDIA – Hammer-Ausblick lässt die Shorties schwitzen“ auseinandergesetzt.

Mit diesem Kurssprung schoss die Aktie über das Allzeithoch aus dem November 2021 hinaus und markierte am Dienstag ihr aktuelles Rekordhoch bei 419,38 USD. Damit wurde das Ziel aus der inversen SKS massiv übertroffen. Der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch stellt im charttechnischen Sinn ein neues Kaufsignal dar. Seit dem neuen Rekordhoch vom Dienstag kommt es aber zu Gewinnmitnahmen.

Wichtige Unterstützungen sind nun die Gapoberkante bei 366,35 USD, das alte Allzeithoch und die Gapunterkante bei 306,07 USD.

Fazit: Nach der massiven Rally hat eine Konsolidierung eingesetzt. Diese kann und sollte sich auch über mehrere Tage bis evtl. sogar Wochen erstrecken. Anschließend kann die Rally allerdings fortgesetzt werden. Sehr langfristige Ziele liegen noch bei ca. 1.000 USD. Es ist allerdings wenig wahrscheinlich, dass der Wert in einem großen Schritt auf dieses Ziel zustrebt. Zwischenziele werden sich vermutlich erst im Laufe der Zeit herauskristallisieren. Den Unterstützungsbereich zwischen 289,46 und 275,07 USD sollte der Wert nicht unterschreiten, denn in diesem Fall würde die komplette Rally seit Ende Dezember in Frage gestellt werden.

NVIDIA - Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)