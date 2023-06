Das Siegerpodest heißt die Gewinner der Taklimakan Rally 2023 willkommen!

Von den 97 Autos und 37 Motorrädern, die am 20. Mai in Aksu zur Rally gestartet sind, haben 76 Autos und 31 Motorräder die schwierigen Herausforderungen erfolgreich gemeistert und die Ziellinie erreicht.

Die im Jahr 2023 zum 15.Mal veranstaltete Taklimakan Rally dauerte 13 Tage. Die 4258 km lange Gesamtstrecke beinhaltete 1 SSS, 9 Etappen und 2 Ruhetage. Die Rallye begann im Südwesten der Region Xinjiang und verlief durch die drei Regionen Aksu, Kashgar und Hotan. Die Etappen mit unterschiedlichem Terrain und die wunderschöne Landschaft haben 231 Teilnehmer aus China und dem Ausland zur Teilnahme bewogen.

In der Kategorie Autos geht der Gesamtsieg an Zi Yungang/Wang Zengrong vom Team Shanxi Yunxiang. Ebenfalls auf das Siegerpodest schafften es Zhang Guoyu/Oriol Mena Valdearcos und Liu Yangui/Chen Feng vom Team BAIC auf den Plätzen 2und 3.

In der Kategorie Motorräder setzten Bradley John Cox und Arunas Gelazninkas ihre guten Leistungen fort und sicherten sich für ihr Team Shanxi Yulin die Plätze 1und 2. Der einheimische Fahrer Yakepu kam auf Platz 3, gefolgt von Neels Theric und Shi Haoyu vom Team KOVE.

Die Taklimakan Rally findet seit 2005 jährlich statt und hat sich im Laufe ihrer 15 Auflagen zur größten Offroad-Rallye in Asien entwickelt. Die Rallye in der Region Xinjiang ist nicht nur eine Veranstaltung im FIA-Rennkalender, sondern auch ein Präsentationsfeld für die vielfältigen und reichhaltigen natürlichen und touristischen Ressourcen in Xinjiang. Die Taklimakan Rally begann ihre internationale Vermarktung im Jahr 2016 mit der ersten Pressekonferenz in Europa, die in Paris stattfand, und erhielt vom internationalen Publikum ein überaus positives Feedback. Die schöne Region Xinjiang lädt sowohl die Racing-Teams als auch Besucher aus aller Welt ein, an der Taklimakan Rally teilzunehmen und so die westliche Perle Chinas zu erleben und zu genießen.

Gesamtwertung in der Kategorie Autos

Zi Yungang (CHN) / Wang Zengrong (CHN), Yun Xiang, 34 h 16 min 09 s Zhang Guoyu (CHN) / Oriol Mena Valdearcos (ESP), BAIC, +5 min 30 s Liu Yangui (CHN) / Chen Feng (CHN), BAIC, +53 min 58 s Xu Aili (CHN) / Tong Zhenrong (CHN), Hilux, +2 h 58 min 05 s Liu Yatuan (CHN) / Yan Ke (CHN), SMG, +3 h 20 min 58 s

Gesamtwertung in der Kategorie Motorräder

Bradley John Cox (RSA), KTM, 24 h 28 min 05 s Arunas Gelazninkas (LTU), KTV, +34 min 30 s Yakepu (CHN), KTM, +1 h 49 min 10 s NEELS Theric (FRA), KOVE, +2 h 11 min 10 s Shi Haoyu (CHN), KOVE, +2 h 17 min 36 s

