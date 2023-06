EQS-News: Lenzing AG: Lenzing mit Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse ausgezeichnet

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Lenzing AG: Lenzing mit Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse ausgezeichnet



02.06.2023 / 10:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Lenzing mit Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse ausgezeichnet VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis 2023 der Wiener Börse geht an Lenzing

Sieger in der Kategorie „Industrials“

Lenzing marschiert zielstrebig in Richtung gruppenweiter CO 2 -Neutralität und treibt Modell der Kreislaufwirtschaft kräftig voran Lenzing – Die Lenzing Gruppe, weltweit führender Anbieter von Spezialfasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, hat gestern Abend den wichtigsten österreichischen Nachhaltigkeits-Award für börsennotierte Top-Unternehmen, den Wiener Börse VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis, feierlich entgegengenommen und belegte in der Kategorie „Industrials“ den ersten Rang. Der prestigeträchtige Preis zeichnet jene Unternehmen aus, die sich mit ihrer herausragenden Nachhaltigkeits-Performance auch am Kapitalmarkt hervorheben. Die Lenzing Gruppe erzielte nach Beurteilung des VBV (Österreichischer Nachhaltigkeitsindex), der die Nachhaltigkeitsbenchmark des österreichischen Aktienmarktes ist, das beste Scoring in ihrer Kategorie. Auch weitere, anerkannte Umweltorganisationen und Ratingagenturen, wie CDP, EcoVadis und MSCI legten bereits 2022 Zeugnis über Lenzings Anstrengungen im Bereich Nachhaltigkeit und der Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft ab. „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, die unser kontinuierliches Engagement für Nachhaltigkeit honoriert. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen und den Wandel von einem linearen zu einem Modell der Kreislaufwirtschaft weiter vorantreiben. Denn als Champion der Nachhaltigkeit wissen wir, dass sich die Textil- und Vliesstoffindustrien in Richtung Kreislaufwirtschaft verändern müssen“, sagt Christian Skilich, Mitglied des Vorstandes der Lenzing Gruppe. Lenzing kann auch bei ihren Klimazielen wertvolle Fortschritte verzeichnen. So wurde zum Beispiel erst kürzlich der Erwerb eines Biomassekraftwerkes zur Energieversorgung des burgenländischen Lyocellwerkes angekündigt. Die Lenzing Gruppe produziert in Heiligenkreuz für die Textil- und Vliesstoffindustrien umweltschonende Lyocellfasern der Marken TENCEL™ und VEOCEL™ sowie eine Vielzahl an Premiumfasern der Marke TENCEL™ mit REFIBRA™ Technologie oder CO 2 -neutrale TENCEL™ Lyocellfasern. Die exklusive Nutzung der Biomasse aus dem nahegelegenen Kraftwerk wird dem Standort ermöglichen, seine mit der Energienutzung verbundenen CO 2 -Emissionen um rund 50.000 Tonnen CO 2 im Jahr zu senken. Lenzings Spezialfasern tragen zu deutlich niedrigeren CO 2 -Emissionen in der gesamten Lieferkette bei und unterstützen vor allem Marken und Einzelhändler, ihre Klima- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Lenzing will zudem auch weiterhin auf profitables Wachstum ihrer Spezialitäten setzen und das Thema Recycling weiter forcieren, um damit einen wertvollen Beitrag bei der Transformation der Textil- und Bekleidungsindustrie von einem linearen zu einem Modell der Kreislaufwirtschaft zu leisten. Mehr über die Nachhaltigkeitsziele, die Fortschritte sowie weitere renommierte Awards für die nachhaltigen Produkte und Leistungen der Lenzing Gruppe erfahren Sie im Online-Nachhaltigkeitsbericht 2022 unter reports.lenzing.com/nachhaltigkeitsbericht/2022. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=KdW2x4MKn73R

PIN: KdW2x4MKn73R Ihre Ansprechpartner für

Public Relations:



Dominic Köfner

Vice President Corporate Communications & Public Affairs

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon +43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com

Investor Relations:



Sébastien Knus

Vice President Capital Markets

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon +43 664 8281576

E-Mail s.knus@lenzing.com

Web www.lenzing.com





Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen – von der eleganten Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des „Green Deals“ der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: nämlich eine CO 2 -freie Zukunft zu verwirklichen.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2022

Umsatz: EUR 2,57 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.145.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen: 8.301



TENCEL™, VEOCEL™, LENZING™, REFIBRA™, ECOVERO™, LENZING MODAL™, LENZING VISCOSE™, MICROMODAL™ und PROMODAL™ sind Marken der Lenzing AG.

02.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com