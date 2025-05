Original-Research: The Platform Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: The Platform Group AG - von Montega AG 26.05.2025 / 14:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu The Platform Group AG Unternehmen: The Platform Group AG ISIN: DE000A2QEFA1 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.05.2025 Kursziel: 17,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA TPG startet mit überdurchschnittlichem Wachstum ins Jahr Nach einem operativ wie strategisch starken Jahr 2024 bestätigt TPG in dem am 23.05. vorgelegten Q1 Bericht die eingeschlagene Wachstumsstrategie. [Tabelle] Mit einem Bruttowarenvolumen (GMV) von 356,3 Mio. EUR (+86,9% yoy), einem Umsatz von 160,8 Mio. EUR (+49,0% yoy) sowie einem bereinigten EBITDA von 15,9 Mio. EUR (+86,9% yoy) liegt das Unternehmen deutlich über dem Vorjahresniveau. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 41,1% yoy auf 18,2 Mio. EUR (EPS: 0,90 EUR; Vj: 0,65 EUR). Ein zentraler Treiber des Wachstums war der kontinuierliche Ausbau der Plattformbasis: Die Zahl der angebundenen Partner stieg binnen Jahresfrist um 28% auf 15.348, was zu einem Zuwachs des Produktsortiments um 4,2 Mio. Artikel führte. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der aktiven Kunden auf 5,7 Mio. (+30%), während die Zahl der Bestellungen um 67% yoy auf 1,5 Mio. zulegte. Positiv ist auch der Anstieg des durchschnittlichen Warenkorbwerts auf 125 EUR (+8,7%), der u.a. durch Delisting margenschwacher Produkte sowie eine stärkere Ausrichtung auf wertigere Sortimente getrieben war. EBITDA-Sprung belegt operative Qualität - Kostenbasis unter Kontrolle: Trotz eines leichten Rückgangs der Bruttomarge auf 34,8% (Vj: 37,7%) konnte TPG die operative Profitabilität dank klarer Skaleneffekte deutlich steigern. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 2 PP auf 9,9%, wobei sämtliche Kostenrelationen - Marketing, Personal und Distribution - trotz höherer Integrationsaufwände durch Akquisitionen leicht rückläufig waren. Damit bestätigt sich der strategische Vorteil des Asset-Light-Modells, das in Kombination mit der softwarebasierten Plattformstruktur zunehmend operativen Leverage erzeugt. Ausblick bestätigt: Angesichts des starken Q1 bekräftigt TPG die zuletzt angehobene Guidance. Für 2025 werden ein GMV von 1,3 Mrd. EUR, ein Umsatz von 680-700 Mio. EUR sowie ein bereinigtes EBITDA von 47-50 Mio. EUR erwartet. Die Zahl der Partner soll auf über 16.000 steigen, das Produktsortiment um mehr als 20% ausgeweitet werden. Für 2026 erwartet das Management ein weiteres Umsatzwachstum auf über 820 Mio. EUR und eine EBITDA-Marge zwischen 7 und 10%. Wir sehen TPG auf gutem Weg, wenngleich die Erhöhung unserer Prognosen lediglich aus dem in Q1 realisierten Badwill resultiert. Fazit: TPG überzeugt operativ auch zu Jahresbeginn mit einer Kombination aus dynamischem Wachstum und Fokussierung auf Plattform-Skaleneffekte. Trotz des Margenrückgangs auf Bruttoebene bleiben die EBIT- und EBITDA-Trends klar positiv. Die Bewertung erscheint angesichts eines geschätzten KGVs von unter 8 (2025e) weiter attraktiv. Das überraschend kurzfristige Ausscheiden von Marcus Vitt aus dem Vorstand - ohne offizielle Erläuterung - wirft jedoch Fragen im Hinblick auf interne Governance und Transparenz auf. Zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen wir dennoch unser 'Kaufen'- Rating und das Kursziel von 17,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32720.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2145592 26.05.2025 CET/CEST °