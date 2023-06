PL BioScience und Macopharma schließen eine Patentlizenz- und Abtretungsvereinbarung für Zellkultur-Supplemente aus humanem Thrombozytenlysat (HPL) ab

Die Unternehmen vereinbaren eine weltweite Patentlizenz- und Abtretungsvereinbarung für humanes Thrombozytenlysat (HPL), darunter die Weiterleitung der HPL-Kunden von Macopharma an PL BioScience

Die PL BioScience GmbH, ein deutsches Life-Science-Unternehmen, das auf die Herstellung und Entwicklung von humanem Thrombozytenlysat (HPL) für die Zellexpansion spezialisiert ist, meldete heute den Abschluss einer Patentlizenz- und Abtretungsvereinbarung mit dem französischen Unternehmen Macopharma S.A.S. Als Ergebnis der Vereinbarung wird PL BioScience hiermit eine weltweite Lizenz unter den von Macopharma angemeldeten Patenten mit dem Recht zur Unterlizenzierung (über mehrere Ebenen) für die Dauer der Lizenzlaufzeit annehmen.

Macopharma wird neben der Patentlizenz- und Abtretungsvereinbarung PL BioScience seinen derzeitigen Kunden vorstellen und dank einer umfassenden vergleichenden Evaluierung, die belegt, dass die HPL-Produkte von PL BioScience gleichwertig sind, werden die HPL-Kunden von Macopharma die Möglichkeit haben, ihre künftigen Bestellungen mit minimalen Unterbrechungen auf PL BioScience zu übertragen.

Über PL BioScience:

Die PL BioScience GmbH mit Sitz in Aachen, ein Life-Science-Unternehmen, ist auf die Herstellung und Entwicklung von humanem Thrombozytenlysat (HPL) spezialisiert. Sie bietet ein Komplettportfolio an HPL-Produkten an, die an verschiedene Anwendungsfälle angepasst sind - von der Standard-Laborforschung bis hin zu GMP-Zelltherapien. Die hohen, GMP-konformen Qualitätsstandards von ELAREM" gewährleisten - von der akademischen Forschung über die präklinische Forschung bis hin zur Zelltherapie - nahtlose Übergange von Durchbrüchen in der regenerativen Medizin - vom Labor bis hin zu behandlungsbedürftigen Patienten.

Über Macopharma

Gegründet 1977, ist Macopharma ein wichtiger Akteur der Medizintechnikbranche im Blutsektor. Das Unternehmen mit Sitz in Tourcoing im Norden Frankreichs (59) hat sich stets durch wichtige Innovationen, Ergebnisse von Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Kooperationen mit Kunden und Partnern (Bluttransfusionszentren, Forschungslabors, Krankenhäuser...) weiterentwickelt. Für all diese Aktivitäten bietet Macopharma eine Bandbreite an Lösungen an, die auf jeden Schritt des Prozesses, vom Spender bis zum Patienten, eingehen.

Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern, drei Werken (in Frankreich, Polen und Tunesien) und einer Präsenz in fast 100 Ländern auf der ganzen Welt hat Macopharma die Vision, nachhaltige Produkte und integrierte Dienstleistungen anzubieten, um jedem Patienten auf der Welt sichere und geschützte Lösungen für Blutkomponenten zuzusichern.

Weitere Informationen finden Sie unter macopharma.com

Dr. Hatim Hemeda PL BioScience GmbH +49(0)24195719-100 info@pl-bioscience.com

+33(0)320118-400 Contact@macopharma.com