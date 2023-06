WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. Juni 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 15. Juni 2023

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 2. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 CHE: Richemont, Geschäftsbericht 09:30 DEU: Ceconomy, Capital Markets Day 10:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung 18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Tarifbindung Jahr 2022 08:45 FRA: Industrieproduktion 04/23 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/23 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05/23 EUR: Moody's Ratingergebnis Finnland, Moody's EUR: Fitch Ratingergebnis Großbritannien SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Landesvertreterversammlung der SPD Brandenburg zur Nominierung eines Kandidaten zur Europawahl mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Falkensee LUX: Treffen der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 5. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 04/23 11:00 DEU: SFC Energy, Hauptversammlung 17:00 USA: UnitedHealth Group, Hauptversammlung 19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 9.6.23), Cupertino 22:00 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der Zusammensetzung der Indizes DEU: VDA, Pkw-Neuzulassungen 05/23 TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/23 08:00 DEU: Handelsbilanz 04/23 08:30 CHE: Verbraucherpreise 05/23 09:15 ESP: PMI Dienste 05/23 09:45 ITA: PMI Dienste 05/23 09:50 FRA: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 06/23 11:00 EUR: Erzeugerpreise 04/23 15:45 USA: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/23 16:00 USA: ISM Index Dienste 05/23 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/23 (endgültig) SONSTIGE TERMINE CHE: Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Genf --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 6. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: British American Tobacco, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Baywa Hauptversammlung, München 10:30 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk 12:00 DEU: Merck-Chefin Belén Garijo im Frankfurter Wirtschaftspresseclub ICFW (Berichterstattung vom Vorabend) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Ferguson plc, Q3-Zahlen NLD: BE Semiconductor Industries, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 06:30 NLD: Verbraucherpreise 05/23 06:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungssektor 03/23 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 04/23 09:00 ESP: Industrieproduktion 04/23 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 04/23 22:30 USA: API-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zum Kartell beim Handel mit europäischen Staatsanleihen, Luxemburg 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zu Klage gegen Ukraine-Sanktionen, Luxemburg DEU: Aircraft Interiors Expo, Hamburg FRA: Energieagentur IEA organisiert internationale Konferenz zur Energie-Effizienz, Versailles +11.35 Pk zur Vorlage des IEA-Berichts zum Umgang der Staaten mit der Energiekrise und dem Einsatz für Energieeffizienz, erschwingliche Energiepreise und für das Erreichen von Klimazielen 22:15 DEU: «RTL Direkt Spezial» mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Berlin BEL: Green Week 2023, Brüssel Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpolitik HINWEIS KOR/SWE: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen 07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung, Oldenburg 10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: BLG Logistics Group, Hauptversammlung, Bremen 10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung, Jena 14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 05/23 06:30 NLD: Konsumausgaben 04/23 07:00 JPN: Frühindikatoren 04/23 (vorläufig) 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 05/23 08:00 DEU: Industrieproduktion 04/23 08:00 NOR: Industrieproduktion 04/23 08:45 FRA: Handelsbilanz 04/23 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 05/23 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 04/23 11:00 GRC: BIP Q1/23 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Handelsbilanz 04/23 16:00 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid 21:00 USA: Konsumentenkredite 04/23 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Klagen gegen Belarus-Sanktionen 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zum Kartell beim Handel mit europäischen Staatsanleihen 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zur Rückerstattung der Reisekosten in der Pandemie DEU: 18. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft + 12.30 Auftakt-Pk mit dem Botschafter Irlands in Deutschland, S. E. Daniel Gerard Mulhall, dem Staatsminister im Handels- und Wirtschaftsministerium Irlands, Neale Richmond, sowie der Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig DEU: Bayerischer Verfassungsgerichtshof gibt Entscheidung über Zulassung des Volksbegehrens «Radentscheid Bayern» bekannt 18:00 DEU: Podiumsdiskussion Marburger Bund zur geplanten Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 8. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Wizz Air, Jahreszahlen 14:00 SWE: Volvo Cars, Capital Markets Day 20:00 USA: Salesforce, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Novartis, Sandoz Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 04/23 08:30 HUN: Verbraucherpreise 05/23 11:00 EUR: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q1/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Großhandelsumsatz 04/23 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 04/23 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zu einem Kartell beim Handel mit europäischen Staatsanleihen 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Kosten für Repatriierungsflug zu Beginn der Corona-Pandemie 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Erstattung annullierter Reisen während der Pandemie 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Minderung des Reisepreises wegen Corona 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Steuervergünstigungen in Luxemburg 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zu einem Kartell beim Handel mit europäischen Staatsanleihen DEU: Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten HINWEIS DEU: Fronleichnam - Feiertag in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 9. JUNI TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/23 03:30 CHN: Erzeugerpreise 05/23 08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q1/23 08:00 NOR: Verbraucherpreise 05/23 09:00 AUT: Industrieproduktion 04/23 11:00 GRC: Verbraucherpreise 05/23 11:00 GRC: Industrieproduktion 04/23 EUR: Fitch Ratingergebnis Griechenland EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien, Malta SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: BER-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg zu den Kosten- und Terminüberschreitungen des eröffneten Flughafens 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk Fairtrade Deutschland u.a. mit Vorständin Claudia Brück, Klima-Experte Juan Pablo Solis und Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Lehnert. --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 11. JUNI SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn Ostdeutsches Wirtschaftsforum 2023 mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck u.a. Thema sind die Änderungen u.a. vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. + 13.00 Begrüßung mit der Beauftragten des Bundeswirtschaftsministeriums für die digitale Wirtschaft, Anna Christmann + 18.15 Keynote Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) + 19.00 Grußwort vom Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 12. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: SMS Group, Jahres-Pk, Düsseldorf 11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung, Hamburg 12:45 DEU: Gesco, Hauptversammlung, Essen 16:30 NOR: Yara, Hauptversammlung 17:00 ESP: CaixaBank, Corporate Meeting - Virtual TERMINE KONJUNKTUR 09:00 CZE: Verbraucherpreise 05/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Ostdeutsches Wirtschaftsforum 2023 + Eröffnung mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke + 09.10 Keynote Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck + 16.30 Keynote Bundesarbeitsminister Hubertus Heil DEU: Internationales Luftwaffen-Manöver «Air Defender 2023» 10:00 DEU: «Our Climate Future» - Energiegipfel von Deutschland und Island mit Klimaschutzminister Robert Habeck und isländischem Kollegen, Berlin 10:00 DEU: Beginn bundesweiter Kongress für kommunales Energiemanagement zum Thema «Chancen der kommunalen Wärmewende», Eisenach BEL: Fortsetzung: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei (2. Tag), Brüssel LUX: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 13. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: ad pepper media, Hauptversammlung 10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Aurubis, Capital Markets Day DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure - Plädoyer der Staatsanwaltschaft, München USA: Home Depot, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 05/23 08:00 DEU: Verbraucherpreise 05/23 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 05/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/23 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 06/23 14:00 POL: Handelsbilanz 04/23 14:00 POL: Leistungsbilanz 04/23 14:30 USA: Verbraucherpreise 05/23 14:30 USA: Realeinkommen 05/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Abschluss Ostdeutsches Wirtschaftsforum 2023, Bad Saarow 09:00 DEU: Abschluss bundesweiter Kongress für kommunales Energiemanagement zum Thema «Chancen der kommunalen Wärmewende», Eisenach LUX: Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 14. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/23 10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung 10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung, Köln 10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online) 10:00 LUX: Global Fashion Group, Hauptversammlung, Luxemburg 10.30 DEU: auto.de, Hauptversammlung, Leipzig 11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung, München 11:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Bilanz-Pk, Frankfurt 14:00 USA: Blackrock, Investor Day 15:00 USA: Altice USA, Hauptversammlung 15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung 17:00 DEU: Hugo Boss, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Shell, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 05/23 08:00 GBR: Industrieproduktion 04/23 08:00 GBR: Handelsbilanz 04/23 08:00 SWE: Verbraucherpreise 05/23 11:00 EUR: Industrieproduktion 04/23 12:00 PRT: Verbraucherpreise 05/23 13:00 USA: Erzeugerpreise 05/23 20:00 USA: FOMC Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE DEU: Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2023, Berlin Das Hauptstadtforum Gesundheitspolitik bildet den Rahmen für den Deutschen Pflegekongress, den Managementkongress Krankenhaus-Klinik-Rehabilitation und das Deutsche Ärzteforum. + 1000 Eröffnung durch den bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege Klaus Holetschek (CSU) 10:00 DEU: 11. Nationaler MINT Gipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Berlin 19:00 DEU: Diskussionsrunde Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zu Krieg, Energiekrise und extremen Preissteigerungen, Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 15. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung 10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung 10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung 14:00 FRA: Korian, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Befesa, Hauptversammlung USA: Adobe, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/23 04:00 CHN: Industrieproduktion 05/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/23 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 05/23 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 05/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/23 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose 09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Sommer 10:00 ESP: Handelsbilanz 04/23 11:00 EUR: Handelsbilanz 04/23 11:00 GRC: Arbeitslosenquote 05/23 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/23 14:30 USA: Empire State Index 06/23 14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 06/23 15:15 USA: Industrieproduktion 05/23 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/23 16:00 USA: Lagerbestände 04/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2023, Berlin + 10.00 Pk Vorstellung des Krankenhaus Rating Reports zur aktuellen wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser DEU: Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Berlin 09:30 DEU: Institut für Weltwirtschaft zur Konjunkturprognose im Sommer für Deutschland und die Welt, Kiel 10:00 DEU: Online-Pk Welthungerhilfe und terre des hommes zur Vorstellung des «Kompass 2023» zur deutschen Entwicklungspolitik, Berlin 10:00 DEU: Verhandlung am Oberverwaltungsgericht zu einem Streit zwischen zwei Windkraftbetreibern, Münster BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel Thema ist u.a die Vorbereitung des Gipfeltreffens am 11. und 12. Juli in Litauen. LUX: Treffen der Euro-Gruppe, Luxemburg ------------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi