Apple - Mit neuem Allzeithoch

Bereits am 31. März sowie am 9. Mai titelten wir „Kurs neue Rekordstände“ (siehe Archiv „HSBC Daily Trading“). Gestern war es dann soweit – mit 184,95 USD erreichte die Apple-Aktie ein neues Allzeithoch. Wieso konnte die Charttechnik diesen Ausbruch zuvor bereits erahnen? Das entscheidende Argument stellte dabei die im Frühjahr komplettierte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation dar. Das kalkulatorische Mindestkursziel aus der beschriebenen Umkehrformation lässt sich auf rund 190 USD taxieren. Etwas Luft nach oben besitzt der Technologietitel also noch. Deutlich mehr Anschlusspotenzial ergibt sich, wenn man die Kursentwicklung des letzten Jahres als seitliche Schiebezone zwischen rund 125 USD auf der Unter- und 180 USD auf der Oberseite interpretiert. Trotz des Vorstoßes in „uncharted territory“ sollten Anlegerinnen und Anleger auch dem Money Management die gebotene Aufmerksamkeit zukommen lassen. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte die Aktie in Zukunft das Hoch vom August 2022 bei 176,15 USD nicht mehr unterschreiten. Diese mögliche Stopp-Marke harmoniert zudem sehr gut mit dem jüngsten Aufwärtsgap bei 176,59/175,77 USD.

Apple (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

