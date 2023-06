IRW-News: Tier One Silver Inc: Tier One Silver schließt aufgestockte Eigenkapitalfinanzierung im Wert von 2,6 Millionen Dollar ab

IRW-PRESS: Tier One Silver Inc: Tier One Silver schließt aufgestockte Eigenkapitalfinanzierung im Wert von 2,6 Millionen Dollar ab

Vancouver, Kanada - 5. Juni 2023 - Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV) ("Tier One" oder das "Unternehmen") -https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass es seine nicht vermittelte Privatplatzierung, deren Bedingungen am 3. April 2023 bekannt gegeben wurden (das "Angebot"), abgeschlossen hat. In der zweiten und letzten Tranche des Angebots emittierte das Unternehmen 4.942.000 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,25 C$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von 1.235.500 C$, wodurch sich der gesamte Bruttoerlös des Angebots auf 2.641.000 C$ belief.

Im Zusammenhang mit der zweiten Tranche des Angebots zahlte das Unternehmen Vermittlungsgebühren in Höhe von insgesamt 25.380 C$ (insgesamt 69.210 C$ für das Angebot) und emittierte 101.520 nicht übertragbare Finder-Warrants (insgesamt 276.840 Finder-Warrants für das Angebot), wobei jeder Finder-Warrant bis zum 21. April 2025 für eine Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,35 C$ ausübbar ist. Die Vermittlungsgebühren und Optionsscheine wurden an Research Capital Corporation, Haywood Securities Inc., Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltd., Echelon Wealth Partners Inc., German Mining Networks GmbH, StephenAvenue Securities Inc. und Red Cloud Securities Inc. gezahlt, , die alle zu den gleichen Bedingungen wie das Unternehmen tätig sind und teilnehmende Investoren an das Angebot verwiesen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Wiederaufnahme der Exploration und zur Vorbereitung der Bohrungen auf dem Projekt Curibaya sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Eine Botschaft von Peter Dembicki, Präsident, CEO und Direktor:

"Wir möchten uns bei all unseren Unterstützern bedanken, die sich an der Privatplatzierung beteiligt haben. Dieses zusätzliche Kapital ermöglicht es uns, in die nächste Phase der Arbeiten auf Curibaya einzutreten, während wir uns auf die Bohrungen vorbereiten."

Die emittierten Wertpapiere unterliegen in Kanada einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Emission in Übereinstimmung mit dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht. Die endgültige Genehmigung der TSX Venture Exchange wird nach Einreichung der Standarddokumentation erwartet.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS VON TIER ONE SILVER INC.

Peter Dembicki

Präsident, CEO und Direktor

Für weitere Informationen über Tier One Silver Inc. wenden Sie sich bitte an Natasha Frakes, VP of Communications, unter (778) 729-0600 oder info@tieronesilver.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Tier One

Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Basismetalllagerstätten von Weltklasse in Peru Werte für Aktionäre und Interessengruppen zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Zu den Explorationsanlagen des Unternehmens in Peru gehören: Hurricane Silver, Coastal Batholith, Corisur und das Vorzeigeprojekt Curibaya. Weitere Informationen finden Sie unter www.tieronesilver.com.

Vorausschauende Informationen und allgemeine Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse im Zusammenhang mit der skizzierten Finanzierung beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten und können daher Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht zu sehr verlassen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Explorationspläne des Unternehmens und die Verwendung der Erlöse aus der Platzierung. Die Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresbericht des Unternehmens und in der Management's Discussion & Analysis für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei den Canadian Securities Administrators (www.sedar.com) erörtert werden.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70837

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70837&tr=1

