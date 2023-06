Ölpreise geben leicht nach - Saudi-Arabien erhöht Verkaufspreise

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,48 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 29 Cent auf 71,86 Dollar.

Die Erdölpreise haben mittlerweile ihre deutlichen Gewinne vom Wochenstart abgegeben. Beflügelt wurden die Preise zunächst durch eine kräftige Förderkürzung seitens des Ölriesen Saudi-Arabien. Die zuvor turbulente Sitzung des Ölverbunds Opec+ hinterließ am Markt aber offenbar Spuren. Es soll größere Debatten über die Förderquoten der afrikanischen Opec-Länder gegeben haben. Zudem nahmen die anderen Opec-Länder keine eigenen zusätzlichen Produktionskürzungen vor.

Saudi-Arabien hob unterdessen die Preise für seine Ölverkäufe an asiatische Kunden an. Dies ist ein nicht unüblicher Vorgang nach einer Produktionseinschränkung. Die Förderkürzung um eine Million Barrel je Tag soll zunächst für Juli gelten. Für denselben Monat gelten auch die Preisanhebungen./bgf/stk