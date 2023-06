OneStream Software erzielt herausragende Ergebnisse in der BARC Survey für Planungs- und Performance-Management-Produkte

OneStream erhält 47 Erstplatzierungen und 41 Spitzenpositionen in 5 Peergroups im diesjährigen Report

OneStream Software, ein führender Anbieter von Corporate Performance Management (CPM)-Lösungen für weltweit agierende Großunternehmen, gab bekannt, dass das Unternehmen in der jährlichen Planungsumfrage des Business Application Research Center (BARC) in seinen fünf Peergroups, große/unternehmensweite Implementierungen, globale Anbieter, auf Finanzkonsolidierung fokussierte Produkte, auf Planung fokussierte Produkte und Performance-Management-Spezialisten, hervorragende Ergebnisse erzielt hat.

OneStream erhielt 47 Erstplatzierungen und 41 Spitzenpositionen in diesen fünf Vergleichsgruppen. Das Unternehmen wurde anhand verschiedener KPI-Kategorien bewertet, die u. a. Vendor Support, Recommendation, Implementation Support, Product Satisfaction, Workflow, Functionality, Flexibility und Performance Satisfaction umfassen.

Darüber hinaus erhielt OneStream von allen befragten Anwendern eine Weiterempfehlungsquote von 100 Prozent - ein Ergebnis, das bereits in den letzten Jahren wiederholt zu 100 Prozent erreicht wurde¹.

"OneStream erzielt in der diesjährigen Planungsumfrage wieder einmal hervorragende Ergebnisse. OneStream verhilft Unternehmen zu mehr Transparenz bei Finanz- und Betriebsdaten und damit zu genaueren und detaillierteren Planungsmöglichkeiten. Die Plattform unterstützt alle CPM-Prozesse und integriert Finanzkonsolidierung und -abschluss, Planung, Budgetierung und Forecasting, Reporting, Analyse und Qualitätsmanagement von Finanzdaten in einer einzigen Anwendung. OneStream eignet sich ideal für mittlere bis große Unternehmen aller Branchen, die eine einheitliche, robuste und vollständige CPM-Lösung benötigen", sagt Dr. Christian Fuchs, Senior Vice President und Head of Data & Analytics Research bei BARC.

Die Planning Survey, die von November 2022 bis Februar 2023 durchgeführt wurde, sammelte Antworten von 1.321 Personen, die 19 Produkte im Detail analysierten. Die Umfrage untersucht das Feedback der Anwender zur Auswahl und Nutzung von Planungsprodukten anhand von 33 Kriterien (KPIs), darunter Geschäftsnutzen, Projekterfolg, Geschäftswert, Empfehlung, Kundenzufriedenheit, Kundenerfahrung, Planungsfunktionalität und Wettbewerbsfähigkeit.

"Wir fühlen uns geehrt, dass wir in der diesjährigen Planning Survey '23 Bestnoten erhalten haben. Diese Anerkennung ist ein Beweis für unsere Mission, 100%igen Kundenerfolg zu liefern, und unterstreicht den Wert, den unsere Kunden von der einheitlichen, erweiterbaren Plattform von OneStream haben", so Tom Shea, CEO von OneStream. "OneStream unterstützt nicht nur agile Planung und Forecasting, sondern bietet den Kunden auch finanzielle und operative Einblicke in nahezu Echtzeit, die es ihnen ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die den wirtschaftlichen Nutzen für das gesamte Unternehmen optimieren."

Wenn Sie mehr über den Report und OneStreams Platzierungen erfahren möchten, klicken Sie hier, um den vollständigen Report zu öffnen.

Über OneStream

OneStream Software bietet eine intelligente Finanzplattform, die eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglicht und den Unternehmenserfolg maximiert. OneStream schafft unternehmerischen Mehrwert durch die Vereinheitlichung von Datenmanagement, Finanzabschluss und Konsolidierung, Planung, Reporting, Analyse und maschinellem Lernen. Finanz- und Betriebsteams erhalten KI-gestützte Einblicke, um ihre täglichen Entscheidungen schneller und zuverlässiger treffen zu können. Und das alles in einer einzigen, modernen CPM-Plattform, die darauf ausgelegt ist, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und mit Ihrem Unternehmen zu skalieren.

OneStream ist ein unabhängiges Softwareunternehmen, das von den Private-Equity-Investoren KKR, Tidemark, D1 Capital Partners und IGSB unterstützt wird. Mit über 1200 Kunden, 230 Implementierungspartnern und mehr als 1300 Mitarbeitern ist es unser oberstes Ziel, 100%igen Kundenerfolg zu erzielen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.onestream.com.

¹Basierend auf dem Gesamtwert von "Definitiv" und "Wahrscheinlich".

