EQS-News: AUTO1 Group SE: Martine Gorce Momboisse neues AUTO1 Group SE Aufsichtsratsmitglied

Martine Gorce Momboisse neues AUTO1 Group SE Aufsichtsratsmitglied Berlin, 8. Juni 2023 - AUTO1 Group, Europas führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, gab heute die Berufung von Martine Gorce Momboisse in den Aufsichtsrat bekannt und stärkt damit die Expertise der Gruppe im Bereich Marketing. Gorce Momboisse folgt in dieser Funktion auf Nelly Kennedy, die den Aufsichtsrat aufgrund einer neuen beruflichen Position verlassen hat. Martine Gorce Momboisse wurde am 7. Juni von der Hauptversammlung als Aufsichtsratsmitglied bestellt. Gerhard Cromme, Vorsitzender des Aufsichtsrates der AUTO1 Group: „Wir freuen uns über Martines Berufung in den Aufsichtsrat und heißen sie herzlich willkommen. Martine bringt langjährige Erfahrung und ausgewiesene Kompetenzen im Bereich Brand Marketing in den Aufsichtsrat und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.” Martine Gorce Momboisse verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Management Erfahrung in den Bereichen Marketing, Brand Management und Communications. Vor ihrer Tätigkeit als selbstständige Beraterin hatte sie eine Vielzahl leitender Positionen im globalen Marketing und Communications bei der ACCOR-Gruppe inne und war Brand Identity Director bei Renault. Im Rahmen ihrer Aufsichtsratsfunktion bei der AUTO1 Group ist Gorce Momboisse Vorsitzende des Marketing- und Branding-Ausschusses der Gruppe. Martine Gorce Momboisse: „Ich freue mich sehr, dem Aufsichtsrat der AUTO1 Group beizutreten. Die Marken der Gruppe haben viel Potenzial und ich freue mich über die Chance, das Führungsteam in Bezug auf Brand- und Marketing-Themen zu unterstützen und die Weiterentwicklung der besten Plattform, um Autos zu kaufen und zu verkaufen, mitzugestalten." Über AUTO1 Group Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Online-Kauf und -Verkauf von Autos entwickelt. Seine lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Online-Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte einen Umsatz von 6,5 Mrd. EUR in 2022. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Group im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Mehr Informationen unter www.auto1-group.com Investor Relations Kontakt Alexander Enge Senior Manager Investor Relations Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com Media Relations Kontakt Christine Preyer Director Communications & PR Tel: +49 (0)175 64 59 192 Email: press@auto1-group.com

