EQS-News: ESGTI AG: Einladung zur Generalversamlung 30 Juni 2023

Die offizielle Einladung und Tagesordnung sowie Hinweise zur Registrierung und Abstimmung finden Sie ab heute in unserem Download-Center auf unserer Website www.esgti.com.





Kontakt

Andreas R. Bihrer, Präsident des Verwaltungsrates

Email:



Über ESGTI AG

Die ESGTI AG ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft, mit Ausrichtung auf Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Investitionen (ESG). Das Unternehmen investiert in die Bereiche Agribusiness und Agritech, Infrastruktur, grüne und alternative Energien, medizinische Geräte, digitale Gesundheit, Diagnostik und Therapeutika, saubere und ökologische Technologien, KI und maschinelles Lernen sowie Big Data. Die ESGTI Aktien sind an der BX Swiss notiert.

