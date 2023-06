Das sind die Top-Picks der Hedgefonds!

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 325,260 $ (Nasdaq)

Kein Trader möchte, dass die eigenen Positionen bekannt werden und schon gar nicht, wenn man ein gewisses Marktgewicht besitzt. Immerhin könnten diese Informationen gegen einen verwendet werden und das kostet natürlich Rendite. Ab einem bestimmten Punkt sind institutionelle Trader und Anleger jedoch verpflichtet, ihre Positionen offenzulegen. Überschreiten die Käufe bestimmte Schwellenwerte, sind diese meldungspflichtig. Mit einer gewissen Zeitverzögerung stehen diese Informationen dann jedem öffentlich zur Verfügung und so können wir momentan festhalten, dass sich institutionelle Hedgefonds in den letzten Monaten massiv in Apple, Microsoft und den S&P500 eingekauft haben.

Microsoft – Kippt die Stimmung?

Erst gestern habe ich einen Blick auf die Microsoft-Aktie geworfen und hier hat sich auch nach den gestrigen Käufen wenig verändert. Der übergeordnete Bullenmarkt ist intakt, die Aktie läuft kurzfristig aber Gefahr in eine Konsolidierung oder gar Korrektur überzugehen.

Microsoft-Aktie

Apple – So ist die Meinungslage

Auch zur Apple-Aktie gibt es auf unserem Portal aktuell eine ganze Reihe von Analysen aus der jüngsten Vergangenheit. Wie Druckenmiller Apple sieht, ist hier nachzulesen. Head of Trading Harald Weygand nahm sich der Aktie gestern an. Ich persönlich würde als kurzfristiger Trader sehr genau auf den Supportbereich bei 177-175,50 USD achten, da ein Unterschreiten dessen zu einer kleinen Korrektur führen könnte. Mittelfristig ist die Aktie natürlich aber auch mit einer solchen noch bullisch unterwegs. Sich jetzt noch direkt in die Aktie einzukaufen ist jedoch mutig, auch wenn es ein Engagement in Trendrichtung ist.

Apple-Aktie

S&P 500 – Das sieht gut aus!

Im S&P 500 kam es in den vergangenen Tagen zu einem Ausbruch über die wichtige Widerstandszone um 4.200 Punkte. Damit konnte sich nicht nur der kurzfristige Aufwärtstrend weiter fortsetzen, sondern auch mittelfristig gelang ein wichtiger Schritt. Jetzt müsste man jedoch noch die Widerstandszone bis hin zu ca. 4.350 Punkte nachhaltig überwinden, um eventuell in den kommenden Monaten sogar wieder das Allzeithoch anzuvisieren. Die Chance dafür ist vorhanden, solange es im Index nicht zu einer vollständigen Topbildung kommt. Zu erkennen ist eine solche momentan noch nicht.

S&P 500-Chartanalyse

