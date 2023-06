Direkt zum Video auf YouTube

Nach einer ruhigen Handelswoche schafft der Dax den nachhaltigen Sprung über die 16.000-Punkte-Marke. Dabei stehen in dieser Woche mit der Zinsentscheidung der Fed und der EZB zwei wichtige Ereignisse an.

Derweil steigt die Aktie von ON Semiconductor in den Nasdaq 100 auf. Ein weiterer Halbleiterwert ergänzt als den Prime-Index für Technologiewerte. Adidas Aktien führen heute den Dax an, nachdem es einen sehr positiven Analysten-Kommentar gab und der Rheinmetall-Chef sieht sein Unternehmen mit 17 Mrd. EUR fair bewertet. Das wäre ein Zuwachs um 60 Prozent vom aktuellen Niveau.