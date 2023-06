Volkswagen: Langsam dreht das Schwergewicht

Den letzten markanten Höhepunkt markierte die Volkswagen-Vorzugsaktie Mitte März 2021 bei 252,20 Euro und ging nach der vorausgegangenen und äußerst steilen Kursrallye in eine gesunde Konsolidierung über. Zunächst auf 200,00 Euro, später auf 159,72 Euro. Damit aber nicht genug, auch das gesamte abgelaufene Jahr war von weiteren Abschlägen auf 112,84 Euro geprägt. Im Bereich von 120,00 Euro zeichnet sich allerdings ein potenzieller Mehrfachboden ab, der zumindest einige der auch kurzfristig intakten Abwärtstrendverläufe demnächst einem Test unterziehen könnte.

Langer Atem erforderlich

Ein erstes positives Signal würde die Volkswagen-Aktie durch einen Anstieg über 129,00 Euro aussenden, in diesem Fall könnte einer der untergeordneten Trendverläufe um 135,35 Euro in Angriff genommen werden. Aber nur ein Anstieg darüber dürfte dann Aufwärtspotenzial an die aktuellen Jahreshochs bei 143,20 Euro freisetzen und darüber sogar in den Bereich von 151,50 Euro. Auf der Unterseite stützt zurzeit der EMA 50 das Volkswagen-Papier, dieser verläuft derzeit um 124,37 Euro. Erst darunter dürfte die größere Unterstützungszone um 120,00 Euro erneut in den Fokus in der Bären geraten. Ihre Anstiegschancen würde sich die Aktie unterhalb von 112,84 Euro verspielen, in diesem Fall müssten sich Investoren auf Abschläge auf 108,04 und darunter sogar 101,91 Euro einstellen.