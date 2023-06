DAX legt weiter zu. US-Inflationszahlen im Blickpunkt.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.200/16.245/16.330 Punkte Unterstützungsmarken: 15.915/15.970/16.030/16.080/16.140 Punkte

Kurz nach Handelsbeginn schielte der DAX® über die Marke von 16.200 Punkten. Im weiteren Verlauf bröckelten die Gewinne allerdings teilweise ab. Zwischen 16.080 und 16.140 Punkten findet der Leitindex eine breite Unterstützungszone. Ein Rücklauf in diese Zone wäre keine große Überraschung. Solange die Marke von 16.080 Punkten nicht verletzt wird, besteht jedoch die Chance auf einen weiteren Anlauf auf 16.200 Punkte. Bei einem Ausbruch über diese Marke eröffnet sich weiteres Potenzial bis 16.245 Punkte.

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new, sank am Freitag zeitweise unter 14. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.