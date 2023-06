EQS-News: GESCO SE: Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz

EQS-News: GESCO SE / Schlagwort(e): Personalie

Der Aufsichtsratsvorsitzende der GESCO SE Klaus Möllerfriedrich hatte auf der gestrigen ordentlichen Hauptversammlung mitgeteilt, dass er den Vorsitz im Aufsichtsrat der Gesellschaft im Nachgang zur Hauptversammlung in neue Hände übergeben wird. Er bleibt dem Aufsichtsrat jedoch weiter als ordentliches Mitglied erhalten. Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats ist der langjährige bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Herr Stefan Heimöller. Zu seinem Stellvertreter wurde Herrr Jens Große-Allermann gewählt. Herr Möllerfriedrich ist Gründer der GESCO und übte den Vorsitz im Aufsichtsrat seit Beginn an aus. Der nun vollzogene Wechsel war langfristig vorbereitet und bereits bei den letzten Wahlen zum Aufsichtsrat im Jahr 2020 angekündigt. Der CEO der Gesellschaft Ralph Rumberg würdigte ihn gestern mit folgenden Worten: „Nach nunmehr 34 Jahren im Vorsitz der GESCO haben Sie sich entschieden, einen Schritt zurückzugehen. Sie geben schrittweise die Führung Ihres Lebenswerkes in wohlvertraute und lange bekannte Hände. Und Sie bleiben uns im Aufsichtsrat erhalten. Das nenne ich Unternehmertum par excellence. Lieber Herr Möllerfriedrich, im Namen aller GESCOianer darf ich mich bei Ihnen aufs Herzlichste bedanken. Für 34 Jahre GESCO!“ Das gestern anwesende Aktionariat schloss sich dem Dank mit großem Beifall an. Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-, Ressourcen- sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. Kontakt: Peter Alex

Head of Investor Relations

Tel. +49 (0) 202 24820-18

Fax +49 (0) 202 24820-49

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de

