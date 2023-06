EQS-News: Spanische Großbank BBVA erweitert Vertrag mit Rubean AG

EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Auftragseingänge

Spanische Großbank BBVA erweitert Vertrag mit Rubean AG



Spanische Großbank BBVA erweitert Vertrag mit Rubean AG Wert von 1,5 Mio. Euro über die nächsten drei Jahre München, den 13. Juni 2023. Das FinTech-Unternehmen Rubean AG, (Symbol: R1B:ETR, ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), München, schließt mit der spanischen Großbank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Symbol BBVA:BM), Madrid, einen Dreijahresvertrag im Wert von 1,5 Mio. Euro ab. Rubean verfügt in Spanien über ein Alleinstellungsmerkmal für rein Software basierte Kartenakzeptanzterminals (softPOS), indem Rubean als einziger softPOS Anbieter an das nationale Zahlungsverkehrs-Gateway Redsys angebunden ist. Nach Einschätzung von Rubean bietet BBVA mit seinen angebundenen Kunden ein Marktpotential von mehreren hunderttausend Anwendern. Über den neuen Vertrag hinaus können so noch deutlich höhere Einnahmen erwartet werden. Rubean’s softPOS Lösung verwandelt Android betriebene Mobilgeräte in voll funktionsfähige, kontaktlose Bezahlterminals. Rubean ist in diesem Bereich europaweit einer der führenden Anbieter. Über Rubean: Die Rubean AG ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. In ihrer langjährigen Geschichte hat Rubean innovative Software für die Zahlungsverkehrs-, Finanz- und Banken-Branche entwickelt. Dazu gehört auch die mobile POS-Lösung Phone-POS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smart-Phone ohne ein weiteres Gerät in Empfang zu nehmen. Diese Lösung wird jetzt von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Handelsunternehmen und kleineren Händlern in ganz Europa genutzt, nachdem die Pilotphase zur Produkteinführung weitgehend abgeschlossen ist. Neben dem Hauptsitz in München hat Rubean mehrere Standorte in Deutschland und Europa. Rubean ist im m:access sowie an den meisten Freiverkehrsplätzen und auf XETRA gelistet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Bernd M. Krohn

