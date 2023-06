IRW-News: IperionX: IperionX produziert Titankomponenten für Ford Motor Company

IRW-PRESS: IperionX: IperionX produziert Titankomponenten für Ford Motor Company

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70940/IperionX_130623_DEPRCOM.001.png

13. Juni 2023 / IRW-Press / - IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) hat ein Arbeitsabkommen hinsichtlich der Lieferung von Titanmetallkomponenten an Ford Motor Company (Ford, NYSE: F) unter Verwendung des einzigartigen, zu 100 % recycelten und kohlenstoffarmen Titanmetalls von IperionX unterzeichnet. Ford und IperionX haben aktiv zusammengearbeitet, um eine Reihe hochwertiger Titankomponenten für zukünftige Serienfahrzeuge von Ford Performance zu entwickeln, zu testen und additiv herzustellen.

Ford Performance ist die Hochleistungs- und Rennsportabteilung von Ford Motor Company und bekannt für eine Reihe von Hochleistungsfahrzeugen wie den F150 Raptor, den Bronco Raptor, den Mustang Mach 1 und den Shelby GT500. Ford ist bestrebt, der einzige Hersteller zu sein, der in der Formel 1, bei den 24 Stunden von Le Mans mit dem Mustang GT3, in der WRC mit dem M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1, bei der Baja 1000 mit dem Ranger Raptor und dem Bronco sowie in der NASCAR und den Supercars mit dem Mustang antritt.

Dieses Arbeitsabkommen mit Ford folgt auf ein detailliertes Programm mit Qualitäts- und Festigkeitstests am kohlenstoffarmen, zirkulären Titanmetall von IperionX. Die Abteilungen von Ford für Nachhaltigkeit und moderne Materialien führten eine Reihe von Testverfahren durch und bestätigten, dass das Titan von IperionX die gemäß den internationalen ASTM-Normen erforderlichen Parameter übertrifft.

Die Titankomponenten werden einer umfassenden Finishing Study unterzogen, um eine Reihe potenzieller Oberflächenbehandlungen der Teile zu bewerten. Die aus diesem Arbeitsabkommen gewonnenen Erkenntnisse werden das endgültige Design und die Stückkosten für eine Reihe kohlenstoffarmer Titankomponenten für Serienfahrzeuge von Ford Performance bestimmen.

Aus Titan gefertigte Automobilteile bestechen durch ein hervorragendes Verhältnis zwischen Stabilität und Gewicht, eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine außergewöhnliche Langlebigkeit und können - einzigartig bei den Technologien von IperionX - am Ende der Produktlebensdauer nachhaltig recycelt werden. Die eigenen Technologien von IperionX bieten beträchtliche Nachhaltigkeitsvorteile, die für eine kohlenstoffarme, vollständig zirkuläre Titan-Automobil-Lieferkette von grundlegender Bedeutung sind - Eigenschaften, die mit keinem anderen bekannten kommerziellen Titan-Produktionsverfahren erzielt werden können.

Ford ist kürzlich der First Movers Coalition beigetreten, einer globalen Initiative zur Nutzung der Kaufkraft und der Lieferketten für innovative Technologien für saubere Industriematerialien. Die First Movers Coalition nutzt die kollektive Kaufkraft von über 50 Gründungsunternehmen, einschließlich Volvo, Airbus, Apple, Amazon und Microsoft, um ein klares Nachfragesignal zu senden, das erforderlich ist, um kritische neue Technologien zu verbreiten, die für den Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Welt unerlässlich sind.

Anastasios (Taso) Arima, CEO von IperionX, sagte:

Ford ist bestrebt, bis 2050 kohlenstoffneutral zu werden. Wir sind stolz darauf, mit Ford zusammenzuarbeiten, um die Einführung einer nachhaltigen, zirkulären Titanlieferkette für den globalen Automobilmarkt zu beschleunigen.

Unser kohlenstoffarmes Titanmetall wird zu 100 % aus recyceltem Titan hergestellt und kann die Lieferketten in der Automobilindustrie durch die Verwendung hochfester Titankomponenten, die nur fast halb so viel wiegen wie Stahl, erheblich verbessern.

IperionX baut eine kostengünstigere und nachhaltigere Titanlieferkette in den USA auf - von einer linearen Lieferkette zu einer kohlenstoffärmeren, zirkulären Titanlieferkette - und recycelt Titanschrott zur Herstellung von kohlenstoffarmen, hochleistungsfähigen Titankomponenten. Wir freuen uns, dass Ford eine Partnerschaft mit uns eingegangen ist, um die Lieferketten in der Automobilindustrie zu verbessern und unser kohlenstoffarmes, zirkuläres Titangeschäft zu skalieren.

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen oder Anfragen kontaktieren Sie:

info@iperionx.com

+1 704 461 8000

Anhang I: Wesentliche Bedingungen des Arbeitsabkommens

Mit Ford wurde ein Arbeitsabkommen vereinbart, das die wesentlichen Projektleistungen, die Kosten und den Zeitplan enthält, wobei die im Rahmen des Arbeitsabkommens durchgeführten Aktivitäten im dritten Quartal 2023 abgeschlossen werden sollen. Die von IperionX im Rahmen des Arbeitsabkommens durchgeführten Arbeiten sollen über eine Bestellung finanziert werden, die über GP&M, eine Organisation für die Verwaltung von Bestellungen, mit Ford Motor Co. als Endnutzer im Wert von etwa 49.000 USD ausgestellt wird. Die Bereitstellung dieser Gelder erfolgt in Abhängigkeit der Annahme der Bestellung durch IperionX sowie der allgemeinen Geschäftsbedingungen von Ford.

Über IperionX

Die Mission von IperionX besteht darin, der führende Entwickler von kohlenstoffarmem Titan für fortschrittliche Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und 3-D-Druck zu sein. IperionX besitzt eine exklusive Option auf den Erwerb bahnbrechender Titantechnologien, mit denen kohlenstoffarme und vollständig kreislauffähige Titanprodukte hergestellt werden können. IperionX stellt in seinem Pilotbetrieb in Utah Titanmetallpulver aus Titanschrott her und beabsichtigt, die Produktion in einer Titan-Demonstrationsanlage in Virginia zu erweitern. IperionX hält eine 100%ige Beteiligung an einem Titanprojekt, das die größte JORC-konforme Ressource an Titan, Seltenen Erden und zirkonreichen Mineralsanden in den USA aufweist.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, antizipieren, fortsetzen und vorhersehen oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70940

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70940&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000208910

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.