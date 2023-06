Kundenfreundlicher Online-Einkauf: Zoovu ermöglicht die Umsetzung interaktiver Produktberater bei ebay.de

Zoovus digitale Einkaufsassistenten sind bei ebay.de im Einsatz, um den Online-Verkauf zu beschleunigen und die Produktauswahl zu vereinfachen.

eBay.de, der deutsche Marktplatz von eBay, einem führenden globalen Handelsunternehmen, das Millionen von Käufern und Verkäufern zusammenbringt, setzt auf die innovative Discovery- und E-Commerce-Erlebnisplattform von Zoovu, um ein häufiges Problem von Online-Käufern zu lösen.

Bei der Suche nach Produkten werden KundInnen oft mit einer Vielzahl von Optionen konfrontiert. Mitunter werden ihnen Dutzende oder sogar Tausende von Möglichkeiten präsentiert. Ohne fundiertes Produktwissen oder eine persönliche Verkäuferin bzw. einen persönlichen Verkäufer, der ihnen bei der Auswahl hilft, fühlen sich Online-Shopper häufig überfordert und unsicher bei der Entscheidung für das richtige Produkt. Dies kann zu Fehlentscheidungen und einer sinkenden Kundenzufriedenheit führen, was sich wiederum in abgebrochenen Warenkörben und letztendlich sinkenden Umsätzen niederschlagen kann.

Um dieses E-Commerce Herausforderung zu lösen, ist eBay.de eine Partnerschaft mit Zoovu eingegangen. Zoovu bietet eine KI-gestützte Discovery Plattform, die Online-KäuferInnen dabei hilft, das richtige Produkt zu finden, indem sie ihnen personalisierte Empfehlungen und eine individuelle Produktberatung bietet. Diese innovative Lösung zielt darauf ab, das Einkaufserlebnis der KundInnen zu verbessern und die Conversion-Raten zu steigern.

"Durch die Nutzung der Zoovu Plattform für Product Discovery und E-Commerce-Erlebnisse möchten wir unseren KundInnen ein einzigartiges und personalisiertes Einkaufserlebnis bieten", sagt Tina Endres, Category Management Consumer Electronics von eBay.de. "Unser Ziel ist es, die Produktrecherche zu vereinfachen und die Entscheidungsfindung unserer KundInnen zu unterstützen. Indem wir relevante Produktvorschläge und eine maßgeschneiderte Beratung bieten, helfen wir ihnen, das perfekte Produkt zu finden und ermöglichen in positives Einkaufserlebnis."

Durch Zoovu kann eBay.de KundInnen auch online ein persönliches Einkaufserlebnis bieten. KundInnen, die sich für Laptops, Fernseher und Smartphones interessieren, erhalten gezielte Produktempfehlungen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Damit entfällt die aufwendige Produktrecherche und KundInnen können schnell und mühelos eine fundierte Kaufentscheidung treffen.

Mit Zoovu können Unternehmen, wie eBay.de, schnell und effizient digitale Produktberatungslösungen implementieren.

Eine der herausragenden Funktionen der Zoovu-Plattform ist die semantische Datenanreicherung, die Unternehmen wie eBay.de wertvolle Zeit und Ressourcen spart, die normalerweise für die regelmäßige manuelle Anreicherung von Produktdaten aufgewendet werden müssten. Mit Hilfe dieser Funktion kann eBay.de die Produktinformationen unterschiedlicher Verkäufer schnell standardisieren, konsolidieren und um einen kundenspezifischen Kontext erweitern. Durch intelligente Produktdaten ist eBay.de in der Lage, Käufern über die digitalen Einkaufsassistenten konsistente und zuverlässige Empfehlungen zu präsentieren sowie wichtige Qualitätskategorien wie "neu", "gebraucht" und "refurbished" korrekt wiederzugeben. Dies verbessert das Kauferlebnis der KundInnen und erleichtert die Entscheidung für die passenden Produkte.

Darüber hinaus ermöglicht die Zoovu-Plattform eBay.de, das Design sowie die komplexe Interaktionslogik der Einkaufsassistenten ohne Programmierkenntnisse anzupassen. Dadurch wird die Abhängigkeit von externer Unterstützung reduziert und eBay.de behält die volle Kontrolle über den Entwicklungsprozess. Innerhalb weniger Wochen konnte eBay.de somit kundenorientierte und anwendungsbezogene Sucherlebnisse erfolgreich umsetzen.

"Der E-Commerce steht an einem entscheidenden Wendepunkt, an dem es für Händler heutzutage relativ einfach ist, einen Online-Shop einzurichten und Transaktionen abzuwickeln. Doch für KundInnen gestaltet sich die Suche nach dem passenden Produkt, das ihren individuellen Anforderungen entspricht, oft als verwirrend und zunehmend schwieriger", erklärt Tina Endres. "Durch die Integration von Zoovu in unsere Customer Journey bieten wir unseren KundInnen einen bedeutenden Mehrwert. Wir ermöglichen ihnen ein effizientes und personalisiertes Einkaufserlebnis."

Über Zoovu

Zoovus Plattform für Discovery und E-Commerce-Erlebnisse hilft Unternehmen wie Microsoft, 3M, LEGO, Dyson und Einhell, die durchschnittliche Kundenbindung um 98 %, die Konversionsrate um 211 % und den durchschnittlichen Bestellwert um 47 % zu erhöhen. Die KI-gestützte Plattform strukturiert und reichert Produktinhalte an, um leistungsstarke digitale Erlebnisse wie intelligente Suche, digitale Kaufberatung und Produktkonfiguratoren zu ermöglichen und so Millionen von Kunden weltweit im Kaufentscheidungsprozess, zu unterstützen, beraten und überzeugen.

Zoovu hat seinen Hauptsitz in Boston und ist ein globales Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern und Niederlassungen in EMEA und Nordamerika. Nach einem dreifachen Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren sicherte sich das Unternehmen im Jahr 2022 eine Finanzierung in Höhe von 169 Millionen US-Dollar von der führenden Growth-Equity-Firma FTV Capital, um seine Plattform weiter zu stärken und seine Go-to-Market-Strategie zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter https://zoovu.com/de.

Über eBay

eBay Inc. (Nasdaq:EBAY) ist ein führendes globales Handelsunternehmen, das Millionen von Käufern und Verkäufern in mehr als 190 Märkten auf der ganzen Welt miteinander verbindet und so wirtschaftliche Möglichkeiten für Einzelpersonen, Unternehmer, Unternehmen und Organisationen jeder Größe schafft. eBay wurde 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist einer der größten und dynamischsten Marktplätze der Welt, der eine unvergleichliche Auswahl bietet. Im Jahr 2022 ermöglichte eBay über seine Plattform ein Handelsvolumen von fast 74 Milliarden US-Dollar. Der deutsche eBay-Marktplatz hat 18 Millionen aktive Käufer.

Für weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio besuchen Sie bitte http://www.ebayinc.com oder besuchen Sie die Presseseite: Newsroom eBay Deutschland - eBay Inc.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230612724589/de/

Medienkontakt: Kathy Keating Point B Partners kathy@pointbpartners.com617-460-2702