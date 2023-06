Micron Technology - Die 2. Chance?

Die Kombination aus der 200-Wochen-Glättung (akt. bei 63,92 USD), dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement des gesamten Hausseimpulses von Anfang 2016 bis Anfang 2022 (64,40 USD) sowie den verschiedenen Hochs bei rund 65 USD hatten wir zuletzt immer wieder als wichtige Schaltstelle für die Micron-Aktie hervorgehoben (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 28. April bzw. 17. Mai). Mittlerweile ist der Technologietitel einen ganz entscheidenden Schritt weiter, denn dieser „Deckel“ wurde zunächst gelüftet und wird aktuell zurückgetestet. Bietet der laufende Pullback also eine zweite Investmentchance? Zumindest liegt eine abgeschlossene Bodenbildung vor, deren kalkulatorisches Anschlusspotenzial sich auf gut 15 USD taxieren lässt. Mit anderen Worten: Aus der unteren Umkehr ergibt sich ein rechnerisches Kursziel von rund 80 USD. Auf dem Weg in diese Region stecken die horizontalen Barrieren bei rund 75 USD ein wichtiges Zwischenziel ab. Der besondere Charme solcher Ausbruchs- und Pullbacksituationen liegt allerdings zweifelsohne in der Möglichkeit enge Absicherungen zu wählen. Konkret ist die eingangs beschriebene Schlüsselzone als Stop-Loss prädestiniert, womit gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet ist.

Micron Technology (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Micron Technology

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

