Apples Markenwert über einer Billion Dollar - Top-Aufsteiger Nvidia

Frankfurt (Reuters) - Der Markenwert von Apple hat einer Studie zufolge die Schwelle von einer Billion Dollar überschritten.

Dies sei ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und weltweit einzigartig, hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten "BrandZ"-Rangliste der Marktforschungsfirma Kantar. Der Senkrechtstarter des Jahres sei Nvidia mit einem Plus von knapp 180 Prozent auf 202 Milliarden Dollar. Damit springe der Chip-Konzern 18 Plätze nach oben auf Rang sechs.

"Was Nvidia auszeichnet, ist das Vertrauen, das sowohl Kleinanleger als auch institutionelle Investoren in die zentrale Rolle des Unternehmens bei der größten Umwälzung in der Technologiebranche haben", schrieben die Kantar-Experten. Nvidia beherrscht etwa 80 Prozent des Weltmarktes bei Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI), um die sich die Kunden reißen. Aus diesem Grund hat sich der Aktienkurs des Unternehmens in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdreifacht. "Nvidia ist jetzt eine bekannte Marke, da die Chips des Unternehmens das neue Öl und Gold der Technologiewelt sind", sagte Analyst Dan Ives vom Vermögensverwalter Wedbush.

Auch bei Apple trägt KI zum Markenerfolg bei. Der Konzern hatte vor wenigen Tagen einen Ausblick auf die neuen Betriebssysteme für iPhone, iPad & Co gegeben, in die diese Technologie eingebettet ist. Nach einigem Zögern stiegen Anleger bei Apple ein und trieben die Aktie am Dienstag auf ein Rekordhoch. "Apple gelingt es immer wieder, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die bei Verbrauchern auf große Resonanz stoßen und eine starke Fangemeinde für die Marke schaffen", erläuterte Analyst Varun Mishra vom Research-Haus Counterpoint.

Apple ist den Angaben zufolge das dritte Jahr in Folge Spitzenreiter der "BrandZ"-Rangliste. Dahinter lägen die Alphabet-Tochter Google und Microsoft, die auf einen Wert ihrer Marken von 753 beziehungsweise 713 Milliarden Dollar kämen. Mit 73,5 Milliarden Dollar sei die Deutsche Telekom gemeinsam mit ihrer US-Mobilfunktochter T-Mobile die wertvollste deutsche Marke auf Platz 25. Der Walldorfer Software-Konzern SAP (55,6 Milliarden Dollar Markenwert), der ebenfalls voll auf KI setzt, verbesserte sich um neun Plätze auf Rang 39. Der Discounter Aldi schaffte den Wiederaufstieg in die Top 100.

Der Wert der weltweit bekanntesten 100 Marken sei im vergangenen Jahr um insgesamt 1,4 Billionen Dollar gewachsen, schrieben die Kantar-Experten weiter. Davon entfielen 1,2 Billionen Dollar auf den Technologie-Sektor.

(Bericht von Hakan Ersen und Matteo Allievi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)