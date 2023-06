IRW-News: DevvStream Holdings Inc.: Korrektur: DevvStream steigt in weltgrößten Spotmarkt für Umweltgüter ein und wird Teil der von Xpansiv betriebenen Börse CBL

IRW-PRESS: DevvStream Holdings Inc.: Korrektur: DevvStream steigt in weltgrößten Spotmarkt für Umweltgüter ein und wird Teil der von Xpansiv betriebenen Börse CBL

DevvStream hat nun Zugang zum größten Markt für Emissionszertifikate der Welt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 14. Juni 2023 / IRW-Press / DevvStream Holdings Inc. (DevvStream oder das Unternehmen) (NEO:DESG), ein führendes Investment-Unternehmen im Bereich Emissionszertifikate, das auf Technologielösungen spezialisiert ist, hat heute die formelle Aufnahme in die Börse CBL bekannt gegeben. CBL ist ein globaler Spotmarkt für den Handel mit Energie- und Umweltgütern wie Kohlenstoff, erneuerbare Energien, Wasser und digitales Erdgas. CBL ist Teil von Xpansiv, einer globalen Marktinfrastruktur für die Registrierung, Verwaltung, den Handel, die Abrechnung, die Stilllegung, die Analyse und die Berichterstattung in Bezug auf datengesteuerte Umweltgüter.

Mit der Aufnahme in CBL kann DevvStream auch die Environmental Management Account-(EMA)-Plattform von Xpansiv nutzen. Die EMA-Plattform ist ein leistungsstarkes Portfoliomanagementsystem, das es den Nutzern ermöglicht, Positionen von Emissionszertifikaten und Zertifikaten für erneuerbare Energien (RECs) bei Verra, dem American Carbon Registry (ACR) sowie 11 weiteren führenden Registern über eine einzige Schnittstelle zu verwalten. Die EMA-Plattform ermöglicht es den Teilnehmern, ihre Umweltportfolios in Echtzeit zu verwalten und auf Änderungen der Vorschriften zu reagieren, auf Konten über mehrere Unternehmen hinweg zuzugreifen und nach Möglichkeit Hunderte von Portfoliopositionen zu verwalten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70971/Devvstream-NEWS-2023-06-14-Final_DEPRcom.001.jpeg

DevvStream ist stolz darauf, als Teilnehmer von CBL ausgewählt worden zu sein. Auf CBL sind einige der klingendsten Namen der Branche vertreten, so Sunny Trinh, der CEO von DevvStream. CBL ist der größte und effizienteste Spotmarkt für Umweltgüter und ebnet dem Unternehmen den Weg in den Freiverkehr über eine vertrauenswürdige und international anerkannte Plattform. Die Aufnahme bei Xpansiv ist der Beweis dafür, dass sich DevvStream im Rahmen der kontinuierlichen Umsetzung seines übergeordnetem Geschäftsplans der Operational Excellence verpflichtet hat.

Über DevvStream

DevvStream ist ein technologiebasiertes ESG-Unternehmen, das die Entwicklung und Monetarisierung von Umweltgütern vorantreibt und sich dabei zunächst auf die Kohlenstoffmärkte konzentriert. DevvStream arbeitet mit Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um deren Nachhaltigkeitsziele durch die Umsetzung von kuratierten grünen Technologieprojekten zu unterstützen, die erneuerbare Energie erzeugen, die Energieeffizienz verbessern, Emissionen eliminieren oder reduzieren und Kohlenstoff direkt aus der Luft binden. DevvStream hilft diesen Organisationen auch, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen, indem es ihnen Zugang zu hochwertigen Emissionsgutschriften verschafft. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.devvstream.com.

Im Namen des Board of Directors,

Sunny Trinh, CEO

