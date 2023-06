Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG Unternehmen: BIKE24 Holding AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.06.2023 Kursziel: 4,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Nils Scharwächter Roadshow Feedback: Inventar- und Margenentwicklung im Fokus Wir haben diese Woche mit dem CFO und dem Head of IR von BIKE24 eine virtuelle Roadshow mit internationalen Investoren auf der CONNECT-Plattform durchgeführt, die unseren Investment Case bestätigt hat. Der wesentliche Diskussionspunkt in den Gesprächen war die aktuelle Lage zur Preis- und Vorratsentwicklung des Unternehmens sowie am Markt. Der Fahrradmarkt ist in 2022 und 2023 in den perfekten Sturm geraten, der in den letzten Jahrzehnten seinesgleichen sucht. Die stark gestiegene Nachfrage und gleichzeitig gestörten Lieferketten während der Coronapandemie haben dazu geführt, dass der Direktbezug über den Großhandel in Europa aufgrund der geringen Verfügbarkeiten kaum noch möglich war. Entsprechend musste die Branche zu einem deutlich größeren Anteil direkt bei den OEMs wie Shimano, Schwalbe und Continental bestellen. Hinzu kam, dass die OEMs aufgrund der vollen Auftragsbücher die Vorlaufzeiten für Orders auf 12-18 Monate in etwa verdoppelt hatten. Dieses Orderverhalten traf dann in 2022 auf die sprunghaft ansteigende Inflation und den Krieg in der Ukraine, mit entsprechend negativen Folgen auf die Nachfrage. So erklärt sich der signifikante und andauernde Angebotsüberhang an OEM-Produkten, der das Preisniveau insbesondere in diesen Kategorien seit Q2/22 massiv unter Druck gesetzt hat. Obwohl diese Produktgruppen grundsätzlich wertbeständig sind, waren die Händler aus Gründen der Liquidität und Lagerhaltung zu diesen Abverkäufen gezwungen. Vorratsvermögen hat komfortables Niveau erreicht: BIKE24 hat in den vergangenen Quartalen die Bestände sukzessiv abgebaut und nun nach eigenen Angaben ein komfortables Vorratsniveau erreicht. Insbesondere der nur marginale Anstieg der Bilanzposition in Q1/23 kann vor dem Hintergrund des normalerweise deutlichen Aufbaus der Bestände vor der Saison (siehe Grafik) als Erfolg gewertet werden und ist zudem ausschließlich auf den weiterhin deutlich wachsenden Bereich der Kompletträder zurückzuführen. [Grafik] Das Management geht davon aus, zum Jahresende den Vorratsbestand weiter reduzieren zu können und an die Zielmarke von ca. 25% des Gesamtumsatzes des laufenden Geschäftsjahres heranzukommen. Dies liegt über unserer bisherigen Erwartung, die wir entsprechend leicht angehoben haben. Seit Mai guter Saisonverlauf mit positivem Trend bei der Preisentwicklung: Die aus Unternehmenssicht zufriedenstellende Vorrats- und Liquiditätssituation (Cash zum 31.12.2022: 20,7 Mio. Euro) in Kombination mit einem seit Mai guten Saisonverlauf hat dazu geführt, dass BIKE24 die Preise in den letzten Wochen wieder angehoben hat. Nach Auffassung des Managements sind einige Wettbewerber diesem Beispiel gefolgt, was u.E. eine Beruhigung der Marktlage impliziert. Entsprechend dürfte die Rohertragsmarge im zweiten Quartal eine Trendumkehr zeigen (MONe: +200 BP vs. Q1/23) und der Unternehmensfokus damit von der Liquiditätssicherung wieder zunehmend auf profitables Wachstum gerichtet werden. Einzig verbleibender Unsicherheitsfaktor aus Sicht des Unternehmens ist in diesem Zusammenhang das Verhalten der Wettbewerber zum Ende der Saison im dritten Quartal, das bei erneut starken Preisreduktionen diesen Trend kurzzeitig unterbrechen könnte. Fazit: Die Roadshow hat unseren Investment Case bestätigt, der auf einer deutlich verbesserten Cashflow-Entwicklung und sukzessiv steigenden Profitabilität in einem äußerst positiv besetzten Wachstumsmarkt beruht. Die Guidance (Umsatz: 0% bis +10% yoy und adj. EBITDA: 0% bis 3,5%) dürfte u.E. dabei genug Spielraum geben, mögliche Dellen auf dem Erholungspfad in 2023 abzufedern. Entsprechend bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 4,50 Euro. 