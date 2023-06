Toll Brothers schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Baukonzern Toll Brothers Inc. (ISIN: US8894781033, NYSE: TOL) kündigt eine vierteljährliche Dividende von 21 US-Cents je Aktie an. Der Konzern schüttet auf das Jahr hochgerechnet damit unverändert 0,84 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 75,08 US-Dollar (Stand: 13. Juni 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,12 Prozent.

Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 21. Juli 2023 (Record day: 7. Juli 2023). Im April 2017 startete der Konzern mit der erstmaligen Zahlung einer Dividende. Im März 2023 wurde die Dividende von 20 auf 21 US-Cents vierteljährlich erhöht.

Toll Brothers ist 1967 gegründet worden und ging im Jahr 1986 an die Börse. Der Baukonzern erstellt Eigenheime im Luxussegment und ist in 24 US-Bundesstaaten aktiv. Im zweiten Quartal (30. April) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 2,51 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,28 Mrd. US-Dollar), wie am 23. Mai 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 320,22 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 220,59 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 50,40 Prozent im Plus (Stand: 13. Juni 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 8,19 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de