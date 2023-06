Future-Indizes - so handeln die Profis den Terminmarkt – Zertifikate aktuell vom 14.06.23

Am Finanzmarkt gibt es nicht nur die Möglichkeiten mit #Aktien zum aktuellen Kurs zu handeln. Als Königsklasse des Tradens gilt der Handel mit den so genannten #Futures. Was es damit auf sich hat, welche grundlegenden Dinge es am #Terminmarkt zu beachten gilt und weshalb das Handeln mit Futures auf Indizes sehr spannend und lukrativ sein kann, erfahrt Ihr in diesem Interview mit Matthias Hüppe von #HSBC.



