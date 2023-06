GNW-Adhoc: Angesichts der Herausforderungen in Bezug auf ESG und CSR hat fast die Hälfte der europäischen Unternehmen noch keine Maßnahmen ergriffen, obwohl die CSRD-Richtlinie 2024 in Kraft tritt (Studie von Lefebvre Sarrut)

^Diese von Lefebvre Sarrut, dem europäischen Marktführer für Rechts- und Steuerwissen, durchgeführte Umfrage unter 744 europäischen Unternehmen verschiedener Größen und Branchen gibt einen Überblick über den Reifegrad der Unternehmen in Bezug auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Es gibt zwar keine signifikanten Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern, fast die Hälfte der europäischen Unternehmen hat jedoch keinen eigenen ESG- oder CSR-Manager oder eine ESG-Richtlinie. Die verarbeitende Industrie zeichnet sich durch eine größere Reife in diesen Fragen aus, während der Dienstleistungssektor besonders weit zurückliegt. Der Reifegrad der europäischen Unternehmen in Bezug auf ESG-Kriterien bleibt hinter den Erwartungen der EU zurück. PARIS, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- In dieser jüngsten Studie stellt Lefebvre Sarrut fest, dass europäische Unternehmen sich der ESG-Kriterien, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen umfassen, noch nicht vollständig bewusst sind. Unter den 744 befragten europäischen Unternehmen unterschiedlicher Größe und aus verschiedenen Wirtschaftszweigen ergab die Studie Folgendes: - 40 % der europäischen Unternehmen sind nicht mit ESG-Kriterien vertraut, - 43 % der europäischen Unternehmen haben keinen ausgewiesenen Bezugspunkt für ESG-Kriterien, - 45 % der europäischen Unternehmen haben in Erwartung des bevorstehenden Inkrafttretens der europäischen CSRD-Richtlinie keine Maßnahmen ergriffen. Es bestehen zwar keine Unterschiede zwischen den europäischen Ländern, dieser Mangel an Reife wirft jedoch zu einem Zeitpunkt, an dem die Erwartungen der EU deutlicher werden, Fragen auf. Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten oder einem Umsatz von mehr als 40 Mio. EUR müssen bis 2024 über ihre Auswirkungen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gemäß der europäischen CSRD- Richtlinie berichten. Der Geltungsbereich wird dann jedes Jahr schrittweise erweitert: Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten im Jahr 2025, börsennotierte KMU im Jahr 2026, Tochtergesellschaften außereuropäischer Konzerne im Jahr 2028 usw. Ein eklatanter Mangel an Reife in den Bereichen Dienstleistung und Beratung Obwohl sie oft kritisiert werden, zeichnen sich Unternehmen aus dem Industriesektor (Automobilindustrie, verarbeitendes Gewerbe, Chemie usw.) durch eine größere Reife in Bezug auf ESG-Kriterien aus, indem sie Maßnahmen zur Kontrolle und Reduzierung ihrer sozialen und ökologischen Auswirkungen ergreifen. Der Dienstleistungs- und Beratungssektor hingegen zeichnet sich durch seine Unreife und sein mangelndes Bewusstsein für die an ihn gestellten Erwartungen und für die bevorstehende Anwendung der europäischen CSRD-Richtlinie aus. Die Unterschiede im Reifegrad lassen sich dadurch erklären, dass die Industriesektoren schon früh mit Umweltkriterien konfrontiert wurden, was es den betreffenden Unternehmen ermöglicht hat, solide Erfahrungen bei der Identifizierung von und der Reaktion auf Vorschriften sowie bei der Umsetzung von ESG- oder CSR-Richtlinien zu sammeln. Auf der anderen Seite werden Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, die bisher von den strengen Vorschriften ausgenommen waren, zur Rechenschaft gezogen werden müssen, was sie zwingt, ihre ESG-Auswirkungen zu überdenken. Camille Sztejnhorn, Director of ESG Impact bei Lefebvre Sarrut, dazu: ?Zu viele Unternehmen unterschätzen die zukünftige Rolle der CSRD-Richtlinie und - darüber hinaus - die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen, die sie aufwirft. Wenn sie richtig verstanden werden, können ESG-Kriterien (deren Verständnis, Messung und Verbesserung) eine Quelle der Wertschöpfung sein. Andererseits besteht die Gefahr, dass die langfristige Rentabilität des Unternehmens gefährdet ist, wenn Sie sie ignorieren. Für die 50.000 Unternehmen, die bald direkt von der CSRD-Richtlinie betroffen sein werden, ist es jetzt unerlässlich, diese Probleme zu begreifen, sich mit spezifischen Werkzeugen auszustatten und/oder angemessene Unterstützung zu erhalten. Und je eher sie das in den Griff bekommen, desto weniger werden sie es als Einschränkung empfinden und desto mehr werden sie es als Hebel für die Entwicklung nutzen können." Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf diesen Link: https://www.lefebvre-sarrut.eu/en/esgsuite/ Über Lefebvre Sarrut Lefebvre Sarrut ist in Europa führend im Bereich Recht, Steuern und Regulierung. Mit Niederlassungen in Frankreich (Lefebvre Dalloz), Deutschland (Juris/Stollfuß), Italien (Giuffrè Francis Lefebvre), den Niederlanden (SDU), Spanien (Lefebvre) und Belgien, Luxemburg und dem Vereinigten Königreich (Larcier-Intersentia) bietet die Gruppe einem breiten Spektrum von Unternehmen im privaten und öffentlichen Sektor sowie den reglementierten Berufen (Notare, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte usw.) Verlags-, Schulungs- und Softwarelösungen an. Lefebvre Sarrut erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 542 Millionen Euro und beschäftigt 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Ziel der Gruppe ist es, Wissen für eine gerechtere, effizientere und nachhaltigere Gesellschaft zu schaffen.