GNW-Adhoc: Insta und Lockheed Martin unterzeichnen Kooperationsvertrag zur Entwicklung der nächsten Generation von Netzwerksicherheits- und Gateway-Lösungen

^TAMPERE, Finnland, June 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das finnische Hochtechnologieunternehmen Insta (https://www.insta.fi/en/en/) und Lockheed Martin Corporation (https://www.lockheedmartin.com/) haben ein Kooperationsabkommen für die Entwicklung von Sicherheits- und Gateway-Lösungen der nächsten Generation unterzeichnet. Dies ist die erste Vereinbarung im Rahmen der indirekten industriellen Zusammenarbeit bei der finnischen Beschaffung der 5. Generation von F-35 (https://www.f35.com/f35/index.html). Im Rahmen des Projekts werden Insta und Lockheed Martin gemeinsam eine sogenannte Cross Domain Solution entwickeln, eine bidirektionale Netzwerksicherheits- und Gateway-Lösung der nächsten Generation für anspruchsvolle militärische Zwecke, die die Zusammenarbeit in Netzwerken verschiedener Sicherheitsstufen ermöglicht. Insta, das sich auf intelligente Technologien und Cybersicherheit (https://www.insta.fi/en/services/cyber-security) spezialisiert hat, verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung komplexer Lösungen zur Datenfilterung, Netzwerksicherheit und Datenverschlüsselung. Mit dieser Kooperation wird die Lösung weiterentwickelt, um zukünftige Anforderungen an die Datenfilterung zu erfüllen. ?Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere umfassende und vielseitige Produktfamilie von Lösungen für Netzwerksicherheit und Datenverschlüsselung zu erweitern. Diese Art von Gateway-Lösung wird bei Multi-Domain Operations benötigt. Kommando- und Steuerungssysteme sind in hohem Maße auf taktische Kommunikationsmöglichkeiten angewiesen, um Einsätze effektiv koordinieren und durchführen zu können. Unsere Lösungen decken sowohl Cyber- als auch operationelle Sicherheitsaspekte ab", erklärt Petri Reiman, Senior Vice President von Insta. Durch die Kombination des Fachwissens und der technologischen Fähigkeiten beider Unternehmen besteht die Zielsetzung des auf zwei Jahre angelegten Projekts in der Entwicklung eines Produkts, das auch auf dem internationalen Markt angeboten werden kann. Insta ist strategischer Partner der finnischen Verteidigungskräfte (https://puolustusvoimat.fi/en/frontpage) und einer der wichtigsten Partner Finnlands im Bereich der Cybersicherheit. Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, die von der Beratung bis zur Abwehr von Cyberangriffen und von der Netzwerksicherheit bis zur sicheren digitalen Geräteidentität reichen. Wir sind seit mehr als 50 Jahren im Verteidigungssektor (https://www.insta.fi/en/industries/defence) tätig. Mit unseren Kommando- und Steuerungslösungen (https://www.insta.fi/en/services/c5isr-and-situational- awareness/c5isr), sicheren Kommunikationslösungen und Lebenszyklusdiensten für die Avionik (https://www.insta.fi/en/services/aviation-solutions) bieten wir unseren Kunden eine überlegene Leistungsfähigkeit.? Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors in Finnland und im Ausland vertrauen auf unsere Dienstleistungen und Produkte. Über Insta Group: Insta trägt zu einer sicheren und nachhaltigen Zukunft bei. Wir sind ein Vorreiter und zuverlässiger Partner für unsere Kunden aus den Bereichen Industrie, Verteidigung, Softwareberatung und Cybersicherheit. Durch die Kombination von modernstem Know-how und intelligenter Technologie verbessern wir die Sicherheit und Leistungsfähigkeit unserer Kunden in einer digitalisierten Welt, die sich immer schneller verändert. Unsere Unternehmenskultur basiert auf Menschen, Kompetenz und Verantwortung. Im Jahr 2022 belief sich der Nettoumsatz unseres Familienunternehmens auf 153,4 Millionen Euro und die Zahl der Mitarbeiter auf etwa 1 100. Weitere Informationen finden Sie unter: www.insta.fi (http://www.insta.fi) Mehr lesen: Insta - Experte für Verteidigungstechnologie (https://www.insta.fi/en/industries/defence) Weitere Informationen: Insta Medienkontakt - Lockheed Martin: Petri Reiman Brittany Malone Senior Vice President, Defence Internationale Kommunikation +358 207717252 +1 817 614 7112 petri.reiman@insta.fi brittany.g.malone@lmco.com (mailto:petri.reiman@insta.fi) (mailto:brittany.g.malone@lmco.com) insta.fi (https://www.insta.fi) | Twitter (https://twitter.com/InstaGroupOy) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/insta-group-oy) | YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAsj584MsnkPU-om-CjexLQ) Medien: media@insta.fi (mailto:media@insta.fi) Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f831bcf7-f689-442b-8d72- cef5da114887/de https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05b68856- 797b-4217-844b-0c372e2467ae/de °