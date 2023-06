National Fuel Gas steigert die Dividende das 53. Jahr in Folge

Der amerikanische Energiekonzern National Fuel Gas Co. (ISIN: US6361801011, NYSE: NFG) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,495 US-Dollar aus. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Steigerung um 4,2 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 14. Juli 2023 (Record date: 30. Juni 2023).

Das Unternehmen steigert die Dividende damit das 53. Jahr in Folge. Seit 121 Jahren wird ununterbrochen eine Dividende ausgeschüttet. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 1,98 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 51,57 US-Dollar (Stand: 15. Juni 2023) entspricht das einer Dividendenrendite von 3,84 Prozent.

National Fuel Gas ist 1902 in Williamsburg, New York City gegründet worden. Das Unternehmen hat sich auf die Bereiche Gasgewinnung, Gas- und Öltransport sowie Lagerung spezialisiert. Im zweiten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Gewinn (GAAP) von 140,88 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn (GAAP) von 167,33 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 30. April berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 18,53 Prozent im Minus (Stand: 15. Juni 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 4,68 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de