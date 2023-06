NIKOLA - Aktie explodiert! Da werden Erinnerungen wach!

Nikola Corp - WKN: A2P4A9 - ISIN: US6541101050 - Kurs: 1,400 $ (Nasdaq)

Gegründet im Jahr 2015, konzentriert sich Nikola auf Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge für den Straßen- und Schwerlastverkehr. Die Nikola Corporation wollte sich als Vorreiter in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und Wasserstofftechnologie positionieren. Mit dem Ziel, das Transportwesen zu dekarbonisieren, präsentierte das Unternehmen innovative Lösungen, die den Gütertransport grundlegend verändern sollten. Ein nobles Vorhaben, mit dem man jedoch gescheitert ist. Man braucht nur einen Blick auf das langfristige Kursgeschehen werfen und weiß, wie sehr Nikola enttäuscht hat:

Totgesagte leben länger!

Seit einigen Tagen ist jedoch Bewegung in die Aktie gekommen. Ausgehend von Notierungen um 0,50 EUR konnte die Akte sich bereits mehr als verdreifachen. Auf Tradegate ist Nikola heute eine der am meisten gehandelten Werte und kann zum Zeitpunkt dieser Zeilen gut 15 % zulegen. Die Bullen machen weiter Druck und in diesem Umfeld sind kurzfristig weitere Gewinne, beispielsweise in Richtung 2 EUR möglich. Dem Trader und Anleger sollte jedoch klar sein, dass es sich dabei um einen „DIESER“ Moves handelt. Besondere News aus dem Unternehmen gibt es nämlich nicht. Das Unternehmen steht weiterhin auf sehr wackeligen Beinen, wie die jüngsten Quartalszahlen zeigten. Nikola ist hoch defizitär und es droht sogar ein Delisting, wenn man in den nächsten Monaten nicht gegensteuert.

Wie bereits erwähnt, gibt es auf der Newsseite keine konkreten Hinweise für eine Verbesserung der Lage. Durch die sozialen Medien gehen jedoch verschiedene Szenarien, die dem Unternehmen bzw. der Aktie helfen könnten. Dazu zählt auch ein möglicher Reverse-Split. Darüber hinaus fällt die große Shortquote bei Nikola auf. So könnte die aktuelle Rally „initiiert“ worden sein, um die Shorttrader unter Druck zu setzen und zu Zwangsauflösungen zu zwingen. Dies wiederum könnte eine Kaufwelle beschleunigen. Ein Spiel, welches wir in den letzten Jahren oft gesehen haben. Aktien wie Gamestop & Co dürften den meisten Anleger noch in guter Erinnerung sein.

Fazit: Sich zu aktuellen Notierungen in der Nikola-Aktie zu positionieren, ist hochgradig spekulativ. Die Aufwärtsbewegung könnte jederzeit beendet werden und genauso schnell in sich zusammenfallen, wie sie gestartet worden ist. Erschwerend kommt hinzu, dass eine Absicherung nach unten schwerfällt. Der nächste Support liegt im Bereich von 1 EUR. Für ein CRV von eins zu eins müsste die Aktie dementsprechend mindestens bis 2 EUR ansteigen. Ein guter Trade wäre dies nur dann, wenn wir hierfür eine Wahrscheinlichkeit von 75 % oder mehr hätten. Dies würde einen guten Erwartungswert ergeben. Unmöglich ist eine solche Rally zwar nicht, ich persönlich finde die Aktie unter diesen Bedingungen aber nicht mehr attraktiv genug. Im Gegenteil. Wäre ich bereits positioniert, würde ich erste Gewinne mitnehmen.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Nikola Corp

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)