Volkswagen steigert Absatz bei weiterer Erholung in China

Frankfurt (Reuters) - Der Volkswagen-Konzern hat seinen Absatz im Mai weltweit gesteigert und die Schwächephase in China vom Jahresanfang weiter hinter sich gelassen.

Die Gruppe lieferte vergangenen Monat mit 763.800 Fahrzeugen insgesamt 16 Prozent mehr aus als vor Jahresfrist, wie VW am Freitag mitteilte. Westeuropa war mit 275.200 Verkäufen der größte Markt mit einem Zuwachs von gut einem Fünftel. Am traditionell wichtigsten Einzelmarkt China rollten im Mai 260.200 Wagen zu den Kunden, zwölf Prozent mehr. Von Januar bis Mai schaffte die Volkswagen-Gruppe dort ein kleines Plus von 2,8 Prozent auf 1,16 Millionen Fahrzeuge, da der Absatz im ersten Quartal eingebrochen war. Weltweit stiegen die Verkäufe im bisherigen Jahresverlauf um knapp 15 Prozent auf rund 3,5 Millionen.

