Suse-Finanzvorstand geht

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Finanzvorstand des Linux-Spezialisten Suse , Andy Myers, tritt zum Ende des Monats zurück. Bis ein Nachfolger gefunden ist, soll Jonathan Atack seine Aufgaben zum 1. Juli übernehmen, wie das Unternehmen am Montag in Luxemburg mitteilte. Er habe als Vizepräsident der Finanzabteilung sowie Investor Relations in den vergangenen zwei Jahren an Myers berichtet, hieß es. Die Suche nach einem Finanzvorstand sei in vollem Gange. Suse hatte zuletzt im zweiten Geschäftsquartal eine schwächere Entwicklung als angenommen verzeichnet und im Mai den Jahresausblick gesenkt./nas