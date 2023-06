ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Hugo Boss auf 78 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 76 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain hob seine Schätzungen angesichts höherer Erwartungen nach dem Kapitalmarkttag der Metzinger an. Dies schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 17:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 00:45 / EDT