Die meistgehandelten Produkte: Bären weiterhin am Drücker

Weiterhin haben die Bären das Zepter in der Hand und drücken den DAX®-Preis in Richtung der 16.000er Marke. Bereits gestern, während die US-Börsen geschlossen waren, musste der DAX® ordentliche Kursverluste hinnehmen. Auch am heutigen Tag sind die Anleger eher bearish und kaufen Put-Optionscheine, um an fallenden Kursen zu partizipieren. Interessant wird es, wenn der US-Handel in die neue Woche startet. Bei einem positiven Auftakt könnte dies Auswirkungen auf den DAX®-Kurs haben.

Bei der NVIDIA Corp. wird vermehrt von Anlagestrategen gewarnt. Der Chip- und Halbleiterhersteller konnte starken Kurszuwachs vermelden und diesen bisher auch halten. Konträr dazu sieht es bei der Continental AG aus. Der deutsche Maschinenbauer befindet sich bereits seit Jahren in einem Abwärtstrend. Seit Ende letzten Jahres konnte sich der Kurs jedoch etwas erholen. Die Investoren gehen davon aus, dass die Aktie die Gewinne auch bis Ende des Jahres halten kann. Die Porsche Holding SE ist bei den Anlegern beliebt, die Faktor-Optionscheine handeln. Erst kürzlich wurde der Titel von einem weiteren Analysehaus als Kauf eingestuft. Darin sehen die Investoren eine Chance und wollen mit hohem Faktor am Kursgeschehen teilhaben.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX Put HC5P9X 15,00 16067,50 Punkte 17565,739966 Punkte 10,72 Open End DAX ® Put HR8KZT 4,63 16067,50 Punkte 16507,66258 Punkte 35,35 Open End DAX ® Put HR6DLT 5,45 16067,50 Punkte 16588,483859 Punkte 29,44 Open End DAX ® Put HR6EDV 5,69 16067,50 Punkte 16612,160684 Punkte 28,15 Open End NASDAQ-100 ® Put HC5SAZ 6,97 15083,917707 Punkte 15732,405469 Punkte 19,71 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.06.2023; 11:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Continental AG Call HC1B2W 0,94 70,32 EUR 66 EUR 7,47 13.12.2023 DAX ® Put HC7H28 4,43 16079,00 Punkte 16500 Punkte 36,31 11.07.2023 DAX ® Put HC66YN 3,40 16079,00 Punkte 16400 Punkte 47,29 27.06.2023 NVIDIA Corp. Call HC4M63 10,38 423,06 USD 385 USD 3,74 19.06.2024 DAX ® Call HC66Z3 0,69 16079,00 Punkte 16500 Punkte 236,51 18.07.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.06.2023; 11:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC73RJ 7,15 16080,57 Punkte 17010,675376 Punkte -10 Open End DAX ® Short HC73RN 5,89 16080,57 Punkte 16740,558705 Punkte -15 Open End DAX ® Long HC07LY 39,73 16080,57 Punkte 14583,860792 Punkte 5 Open End DAX ® Long HC11GM 23,70 16080,57 Punkte 15798,683217 Punkte 20 Open End Porsche Holding SE Long HC2NSD 3,40 56,80 EUR 55,904276 EUR 10 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.06.2023; 11:55 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: Bären weiterhin am Drücker erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).