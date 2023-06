EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG: Neue Tierkrankenversicherung & innovative Vermarktungsstrategien

EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Markteinführung

Corporate News Deutsche Familienversicherung: Neue Tierkrankenversicherung & innovative Vermarktungsstrategien Frankfurt am Main, 20. Juni 2023 – Die DFV Deutsche Familienversicherung AG („Deutsche Familienversicherung“), der innovative Direktversicherer aus Frankfurt, ist im Jahr 2019 in den Geschäftsbereich der Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen eingestiegen. Seitdem verzeichnet das Unternehmen nachhaltig erfolgreiches Wachstum in dieser Sparte. Zum 15. Juni 2023 hat das Unternehmen eine neue Generation von Tierkrankenversicherungsprodukten auf den Markt gebracht und bewirbt diese auf innovative Weise über kreative TV-Spots und Social-Media-Kommunikation. „Als Hund eine Katastrophe, aber als Mensch unersetzlich, soll Johannes Rau einst den eigenen Familienhund beschrieben haben. Längst hat sich also die Heilbehandlung bei Haustieren, wie Hund und Katze, der von Menschen angenähert, insbesondere bei Operationen. Ebenso mussten auch wir der Anpassung der Gebührenordnung für Tierärzte um durchschnittlich 40 % Rechnung tragen. Und so ist es uns gelungen, mit 24,90 € pro Monat, eine besonders attraktiven 100 % Schutz für Operationen auf den Markt zu bringen.“, kommentiert Dr. Stefan Knoll, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Deutschen Familienversicherung. Innovative Inhouse-Marketing-Kampagne Hunde und Katzen sind längst vollwertige Familienmitglieder in deutschen Haushalten. Die Absicherung der Verbeiner ist daher von Emotionen getrieben und tierärztliche Versorgung zur Herzenssache geworden. Dies berücksichtigt die innovative, inhouse entwickelte Marketing-Kampagne zum neuen DFV-TierkrankenSchutz, indem sie die Hunde und Katzen in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Erstmals kommen die Vierbeiner in der TV-Werbung zu einer Tierkrankenversicherung selbst zu Wort. Den 30-sekündigen TV-Spot zum Produkt finden Sie hier. Komplettiert wird die TV-Kampagne durch Social-Media-Kommunikation und zahlreiche Online-Werbemaßnahmen. „Versicherungswerbung kann am Puls der Zeit, unterhaltsam und witzig sein. Das zeigen wir mit unserem neuen TV-Spot zum DFV-TierkrankenSchutz. Ich freue mich sehr darüber, dass die gesamte Marketingstrategie von der Idee, über das Skript sowie die begleitenden Assets bis hin zur Kampagnensteuerung inhouse entwickelt und umgesetzt wurde“, kommentiert Viktoria Knoll, Head of Marketing der Deutschen Familienversicherung. Neues Produkt & Großes Marktpotential Laut dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) lebten 2022 15,2 Mio. Katzen und 10,6 Mio. Hunde in deutschen Haushalten. Laut einer aktuellen Studie von Nordlight Research haben derzeit nur 30 Prozent der Hundehalter und 23 Prozent der Katzenhalter eine Tierkrankenvollversicherung abgeschlossen. Weiterhin verfügen demnach nur 27 Prozent der Hundehalter bzw. 18 Prozent der Katzenhalter über eine Tier-OP-Versicherung. Auf diese vielversprechenden Marktpotentiale reagierte die Deutsche Familienversicherung bereits im Jahr 2019 mit der Einführung der Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen. Nun geht es um eine neue Tierkrankenversicherung, die einerseits die Anpassung der Gebührenordnung berücksichtigt und andererseits mit 24,90 € ein attraktives Angebot beim hundertprozentigen OP-Versicherungsschutz bietet. Weitere Infos zum neuen Produkt für Hunde finden Sie hier und zur Katzenversicherung hier. Weiterhin bleiben die DFV-typischen Produktmerkmale, wie bis zu 100 Prozent Kostenerstattung, keine Wartezeit, freie Tierarzt- und Klinikwahl und Online-Videosprechstunden, Leistungsbestandteile der neuen Produkte.

