GNW-Adhoc: Laut neuer Umfrage von Rackspace Technology schränkt das Versäumnis, wichtige Anwendungen und Daten zu modernisieren, die Fähigkeit von Unternehmen ein, von modernsten KI-Technologien zu profitieren

^SAN ANTONIO, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/de)(®) (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute eine neue Umfrage zur Cloud-Modernisierung (https://www.rackspace.com/sites/default/files/2023- 06/Rackspace-Cloud-Modernization-Report-2023.pdf) im Auftrag von Rackspace Technology und mit Unterstützung von AWS (https://aws.amazon.com/) bekanntgegeben. Coleman Parkes Research (https://colemanparkes.com/) führte die Umfrage zwischen dem 27. April 2023 und dem 25. Mai 2023 durch. Die Studie zeigt, dass globale IT-Organisationen bei der Modernisierung von Schlüsselanwendungen wie Customer Resource Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP) und Human Resources (HR)-Systemen nur langsam vorangekommen sind. Darüber hinaus legt die Studie nahe, dass das Versäumnis, wichtige Anwendungen und Daten zu modernisieren, die Fähigkeit von Unternehmen einschränkt, Spitzentechnologien wie künstliche Intelligenz (KI) einzusetzen und davon zu profitieren. Laut der Umfrage unter 1.420 globalen IT-Führungskräften aus verschiedenen Branchen sind 80 % der Befragten der Meinung, dass sie nur dann von KI profitieren werden, wenn sie ihre bestehenden Anwendungen und Daten modernisieren. Obwohl die Umfrageteilnehmer eine erhöhte Sicherheit (58 %), eine verbesserte Effizienz (54 %) und eine Kostenreduzierung (49 %) als Hauptmotivatoren für die Modernisierung nennen - und ERP, CRM und HR als die Anwendungen, die am dringendsten aktualisiert werden müssen -, zögern die Unternehmen noch immer, ihre alte Infrastruktur zu aktualisieren. Von den noch nicht modernisierten Legacy-Infrastrukturen werden nur 22 % als nicht kritisch eingestuft, aber 25 % der Legacy-Infrastrukturen wurden ?noch nicht bewertet". 89 % der Befragten geben an, dass sie seit 1-10 Jahren in der Cloud tätig sind. ?Es ist bezeichnend, dass die drei kritischsten Anwendungen, von denen die Unternehmen sagen, dass sie sie aktualisieren müssen, wirklich die Anwendungen sind, die das Herzstück des Unternehmens bilden, selbst wenn es auf seiner Cloud-Reise schon ein gutes Stück vorangekommen ist, weil diese Anwendungen nicht nur die wichtigsten Dinge sind, die modernisiert werden müssen, sondern gleichzeitig auch die größten Herausforderungen darstellen", so Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist, Rackspace Technology. ?Gleichzeitig ist es ermutigend zu sehen, dass Führungskräfte verstehen, dass die Modernisierung von Anwendungen der Schlüssel zur optimalen Nutzung von Spitzentechnologien ist. Es könnte sein, dass die Aussicht, den Anschluss im Bereich KI zu verlieren, Unternehmen dazu motiviert, bei der Modernisierung von Kernsystemen endlich aus der Deckung zu kommen." Wer ist führend bei der Modernisierung? Die Umfrage weist auch auf Lücken in der Führung der Modernisierungsbemühungen hin. Nur 25 % der Befragten geben an, dass sie im Rahmen der Modernisierung funktionsübergreifende Teams einsetzen, während nur 38 % auf Technologieanbieter und nur 30 % auf externe Berater zurückgreifen. Die meisten Modernisierungsinitiativen werden von den IT-Abteilungen (68 %) und der Geschäftsleitung (50 %) geleitet. Die Vorteile und Herausforderungen der Modernisierung Auf die Frage nach den wichtigsten Erwartungen an die Modernisierung antworteten die Befragten, dass die Effizienz an erster Stelle steht (30 %), gefolgt von Sicherheit (28 %), Kosteneinsparungen (20 %) und der Möglichkeit, fortschrittliche Technologien einzusetzen (27 %). Die Befragten gaben außerdem an, dass die Modernisierung zu einer besseren Datenverwaltung, -integration und -qualität sowie zu einer Senkung der Datenkosten geführt hat. Die wichtigsten zu modernisierenden Anwendungen und Daten sind Unternehmensanwendungen (86 %), CRM (87 %), HR (75 %), maßgeschneiderte Anwendungen (72 %), Business Intelligence (71 %), Datenspeicherung (60 %), Content Management (60 %), Datenanalyse (54 %), Governance und Sicherheit (51 %) sowie Datenintegration (50 %). Viele Unternehmen sehen sich jedoch noch immer mit unvorhergesehenen Herausforderungen bei der Modernisierung konfrontiert, wie z. B. begrenzte Ressourcen (28 %), veränderungsresistente Kulturen (21 %), Integrationsprobleme (16 %), fehlende Unterstützung durch die Unternehmensleitung (12 %), Fehlen einer klaren Roadmap (9 %) und Kommunikation zwischen den Beteiligten (8 %). Wenn Unternehmen es versäumen, alte Anwendungen und Datensysteme zu modernisieren, führt dies nach Ansicht der Befragten zu höheren Kosten (32 %), schlechter Sicherheit (27 %), mangelnder Innovation (26 %) und der Wahrscheinlichkeit, dass sie die Möglichkeit verpassen, fortschrittliche Technologien zu übernehmen (25 %). ?Unternehmen nennen Kosten und Sicherheitsprobleme als zwei der Hauptgründe, warum sie ihre Anwendungen und Daten nicht modernisiert haben", so Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology. ?Sie sagen jedoch auch, dass zwei der wichtigsten Vorteile der Modernisierung geringere Kosten und größere Sicherheit sind, was darauf hindeutet, dass viele Unternehmen in einer Zwickmühle stecken." Zeitgleich mit den Ergebnissen der Cloud-Modernisierungsumfrage von Rackspace hat das Unternehmen kürzlich Foundry by Generative AI by Rackspace (FAIR) (https://www.rackspace.com/data/generative-ai) angekündigt, ein globales Verfahren, das die sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Einführung von generativen KI-Lösungen in verschiedenen Branchen beschleunigen soll. FAIR zielt darauf ab, bei vielen der von den Befragten geäußerten Probleme zu helfen, was auch beinhaltet, die pragmatische und sichere Einführung von generativer KI zu beschleunigen. Klicken Sie hier, um sich die Infografik zur Cloud-Modernisierung (https://www.rackspace.com/solve/cloud-modernization-report-2023) anzuschauen und das Whitepaper (https://www.rackspace.com/sites/default/files/2023- 06/Rackspace-Cloud-Modernization-Report-2023.pdf) herunterzuladen. Klicken Sie hier, um sich für den FAIR Workshop für Ideenfindung rund um generative KI (https://www.rackspace.com/lp/gen-ai-ideation-workshop) anzumelden. Klicken Sie hier (https://www.rackspace.com/data/generative-ai) um mehr darüber zu erfahren, wie Sie mit Hilfe von KI grenzenlose Kreativität freisetzen können. Methodik der Umfrage Die von Rackspace Technology in Auftrag gegebene und von AWS unterstützte Umfrage wurde zwischen dem 27. April 2023 und dem 25. Mai 2023 von Coleman Parkes Research (https://colemanparkes.com/) durchgeführt. De Umfrage basiert auf den Antworten von 1.420 IT-Entscheidungsträgern aus den Bereichen Fertigung, Digital Native/Technologie, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Behörden/öffentlicher Sektor und Gesundheitswesen in Amerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/de) ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud- Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ae0d2a9- 7cd6-40bd-8b6b-39fa50682155 °