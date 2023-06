COVESTRO - Was für ein irrer Tag! Lanxess Gewinnwarnung, Crash & Rally!

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 45,510 € (XETRA)

Nach der Gewinnwarnung von Lanxess hat es die Chemie-Branche gestern kräftig durchgeschüttelt. Wirklich heftig ging es gestern auch in der Covestro-Aktie zu, wenn auch anders, als die meisten vermuten. Zusammen mit dem Gesamtmarkt startete auch Covestro schwach in den gestrigen Handel und gab intraday über 7 % nach. Zur Schlussglocke aber notierte der ehemalige Bayer-Konzern bei 45,51 EUR und verbuchte damit einen Tagesgewinn von 12,90 %. Wahnsinn! Die Aktie hat die extreme Schwäche am Morgen nicht nur abgeschüttelt, sondern in ein gigantisches Plus verwandelt. Verantwortlich dafür waren Übernahmegerüchte durch ADNOC. Wie Bloomberg berichtete, soll das Unternehmen aus Abu Dhabi an Covestro interessiert sein. Konkrete Details über die Transaktion sind jedoch nicht bekannt.

Ist das der Turnaround?

Mit dieser Spekulation stehen Trader und Anleger in der Covestro-Aktie jetzt vor einer schwierigen Frage. Folgt man den derzeitigen bullischen Impulsen oder nicht? Charttechnisch wurde beispielsweise der zentrale Widerstandsbereich um 44 EUR per Tagesschlusskurs überwunden und damit eine große inverse Schulter-Kopf-Schulter-Bodenformation vollendet. Aus diesem heraus könnten jetzt weitere Gewinne in Richtung 50 EUR und später sogar 60 EUR folgen.

Aber was, wenn sich die Übernahmegerüchte als heiße Luft entpuppen? Kann dann das Kaufinteresse aus dem aktuellen charttechnischen Signal ausreichen, um die bärischen Bedenken nach der Lanxess-Warnung zu zerstreuen? Ich wage es zu bezweifeln. Darüber hinaus sprechen auch ein paar strategische Argumente gegen die Covestro-Aktie, selbst im Falle einer Übernahme durch ADNOC. Wäre ich das übernehmende Unternehmen, würde ich die aktuelle Schwäche im Chemiesektor zu meinen Gunsten nutzen und versuchen, einen möglichst günstigen Kaufpreis herauszuschlagen. Sollte sich die Schwäche in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich weiter durchsetzen, könnte man das Unternehmen eventuell zu deutlich günstigeren Preisen aufkaufen und bräuchte dazu nur etwas zu warten.

Fazit: Aus rein charttechnischer Sicht sieht das Chartbild der Covestro-Aktie sprichwörtlich von einer Sekunde auf die nächste wieder bullisch aus. Aus den bereits oben angeführten Gründen wäre ich jedoch vorsichtig. Erschwerend kommt auf der Longseite die große Volatilität hinzu, mit der eine Absicherung jetzt erst wieder weit unterhalb des aktuellen Kurses Sinn machen würde. Ein so weit entfernter Stop-Loss verschlechtert jedoch deutlich das CRV und darüber den Erwartungswert eines Kaufs. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Covestro-Aktie in den kommenden Wochen zu höheren Kursen gehandelt wird. Dafür aber müssten die Gerüchte konkreter werden. Im aktuellen Umfeld wäre mir das Risiko jedoch zu groß. Mir wäre in der jetzigen Situation ein entgangener Gewinn lieber, als ein unnötig großes Risiko einzugehen. Letztlich aber muss dies aber jeder Trader und Investor selbst entscheiden.

