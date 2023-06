SGL Carbon begibt neue Wandelschuldverschreibung - Großaktionärin hat Interesse

WIESBADEN (dpa-AFX) - SGL Carbon verschafft sich durch eine Wandelanleihe im Wert von etwa 120 Millionen Euro frische finanzielle Mittel. Unter anderem aus diesem Erlös will der Kohlefaserspezialist eine bestehende Anleihe, die im Jahr 2024 fällig wird, refinanzieren. Zudem solle die Bruttoverschuldung des Konzerns gesenkt werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Wiesbaden mit. Die SGL-Aktie gab am Morgen vorbörslich auf die Nachricht deutlich nach

Die neuen Schuldverschreibungen sollen in bis zu 12,2 Millionen nennwertlose Stückaktien wandelbar sein. Bei aktuell ausstehenden rund 122,3 Millionen Aktie entspricht dies rechnerisch in etwa einer Kapitalerhöhung von rund 10 Prozent. Dabei soll der anfängliche Wandlungspreis mit einem Aufschlag von 20 bis zu 25 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der SGL-Aktien zwischen dem Beginn der Platzierung und der Preisfestsetzung des Angebots festgelegt werden. Die Laufzeit der Anleihe wurde mit fünf Jahren - bis 2028 - angegeben, die Verzinsung soll bei 5,5 bis 6 Prozent liegen.

Die Wandelanleihe werde ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Wege eines beschleunigten Verfahrens angeboten, hieß es weiter. Dabei habe die Großaktionärin Skion, die Beteiligungsgesellschaft der Unternehmerin Susanne Klatten, bereits Interesse an einer Order bekundet. Sie hält aktuell 28,5 Prozent an SGL./tav/stk