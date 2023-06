ENPHASE ENERGY - Die Bullen haben es nicht leicht

Enphase Energy Inc. - WKN: A1JC82 - ISIN: US29355A1079 - Kurs: 167,990 $ (Nasdaq)

Noch im Dezember 2022 schien die Welt für die Aktionäre von Enphase Energy vollkommen in Ordnung zu sein. Die Aktie kletterte am 05. Dezember 2022 auf ihr aktuelles Allzeithoch bei 339,92 USD.

Wenige Tage später scheiterte der Wert aber an diesem Hoch. Seitdem befindet er sich in einer starken Abwärtsbewegung. Diese Bewegung führte die Aktie am 02. Mai auf ein Tief bei 152,15 USD und damit auf den tiefsten Stand seit 17. Mai 2022.

Anschließend erholte sich der Aktienkurs zwar und drang dabei auch in das große Abwärtsgap vom 26. April ein. Aber am kurzfristigen log. 50 % Retracement bei 187,65 USD war Schluss. Die Aktie fiel zuletzt wieder zurück und näherte sich gestern einem kurzfristigen Aufwärtstrend deutlich an.

Verkaufssignal droht

Fällt die Enphase-Aktie per Tagesschlusskurs unter den kurzfristigen Aufwärtstrend bei heute 167,10 USD, dann ergäbe sich ein Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung der letzten Wochen und Monate. Ein rechnerisches Ziel läge bei 123,52 USD, die nächste wichtige Unterstützungszone befindet sich allerdings erst bei 113,40 USD bis 108,88 USD.

Ein neues Kaufsignal, das mehr als ein paar Stunden tragen könnte, ist aktuell weit weg. Vermutlich müsste der Wert dafür über 187,65 USD ausbrechen. Erst dann wäre der Weg in Richtung 231,42 USD und sogar 262,60 USD frei.

Fazit. Die Enphase-Aktie steht kurz vor einem weiteren Kursrutsch. Noch fehlt allerdings das entsprechende Verkaufssignal.

Zusätzlich lesenswert:

TESLA - Dieser Abverkauf kommt einen Tag zu spät

Enphase Energy Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)