BECHTLE - Abwärtstrend setzt sich fort

Die Zugewinne der Rally zu Jahresbeginn sind fast schon wieder "aufgefressen", denn seit der Trendwende im Bereich von 44,00 EUR fällt die Aktie von Bechtle in einer dynamischen, impulsiven Verkaufswelle in Richtung des Ausgangspunktes des Anstiegs bei 32,45 EUR zurück.

Auf Höhe der 161,8 %-Projektion der ersten Verkaufswelle konnte die Unterstützung bei 36,00 EUR den Kursverfall Ende Mai noch temporär stoppen. Doch nach der Verkaufswelle der letzten Tage und nach dem heutigen Einbruch auf 35,27 EUR in der Spitze ist auch dieser Support gebrochen. Selbst eine Erholung an die Oberseite des Abwärtstrendkanals auf Höhe von 37,50 EUR würde daran wenig ändern. Erst darüber wäre ein Anstieg in neutraleres Gebiet im Bereich von 39,00 EUR möglich.

Auf der Unterseite dürfte dagegen jetzt die nächsttiefere Projektion des Abwärtsimpulses bei 34,59 EUR als Etappenziel angelaufen werden. Dort bestünde analog zum Anstieg Anfang Juni die Chance auf eine weitere Erholung. Unter der Marke müsste man sich allerdings auf einen Abverkauf bis 32,10 - 32,45 EUR einstellen. Dort wird die Aktie aber auch für Langfristinvestoren wieder interessant.

