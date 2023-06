EQS-Adhoc: CERDIOS SE: Wechsel im Aktionärskreis

EQS-Ad-hoc: CERDIOS SE / Schlagwort(e): Vertrag/Sonstiges

CERDIOS SE: Wechsel im Aktionärskreis



26.06.2023 / 15:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CERDIOS SE: Wechsel im Aktionärskreis



Düsseldorf, 26. Juni 2023: Der Geschäftsführende Direktor der CERDIOS SE wurde soeben über Folgendes informiert:

Der bisherige Aktionär hat seine Mehrheitsbeteiligung an der CERDIOS SE an die Synthetica AD mit Sitz in Sofia/Bulgarien verkauft.

Im Zusammenhang mit dem o.g. Wechsel des Großaktionärs hat der Verwaltungsrat seinen Rücktritt mit Wirkung zum Ende der nächsten Hauptversammlung angekündigt. Darüber hinaus wird der derzeitige Geschäftsführende Direktor sein Amt zum Ende der nächsten Hauptversammlung zur Verfügung stellen.

Kontakt:

CERDIOS SE

E-Mail: info@cerdios.de