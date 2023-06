EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Unternehmensanleihe 2023/2026 mit einem Volumen von 50 Mio. EUR erfolgreich vollständig platziert – Emission ganz deutlich überzeichnet

EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Unternehmensanleihe 2023/2026 mit einem Volumen von 50 Mio. EUR erfolgreich vollständig platziert – Emission ganz deutlich überzeichnet



26.06.2023 / 14:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News DEAG: Unternehmensanleihe 2023/2026 mit einem Volumen von 50 Mio. EUR erfolgreich vollständig platziert – Emission ganz deutlich überzeichnet Vorzeitige Schließung des Angebots aufgrund der hohen Nachfrage

Erlöse werden zur Umsetzung der dynamischen organischen und anorganischen Wachstumsstrategie sowie zur Refinanzierung der Anleihe 2018/2023 verwendet Berlin, 26. Juni 2023 – Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2023/2026 (ISIN NO0012487596) mit einem Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR erfolgreich beendet. Die Emission war ganz deutlich überzeichnet und das Angebot wurde entsprechend am heutigen Tag vorzeitig beendet. Der jährliche feste Zinssatz wurde im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 8,00 % festgelegt. Die DEAG sieht sich durch die positive Resonanz des Kapitalmarktes bestärkt in ihrer Unternehmensstrategie und bestens gerüstet, um ihren dynamischen organischen und anorganischen Wachstumskurs fortzusetzen. Zudem wird mit dem Emissionserlös die Unternehmensanleihe 2018/2023 refinanziert. Das Angebot der DEAG Deutsche Entertainment AG bestand aus einem Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2NBF25), einem öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse sowie einer Privatplatzierung. Die sehr hohe Nachfrage nach der DEAG-Unternehmensanleihe 2023/2026 wurde von institutionellen und privaten Investoren aus Deutschland, Europa und darüber hinaus getrieben. Das zum Umtausch angediente Volumen beträgt rund 30 % der ausstehenden Anleihe und wird zu circa 65 % zugeteilt. Die DEAG plant schon im zweiten Halbjahr 2023 die weitere Intensivierung ihrer erfolgreichen nationalen und internationalen M&A-Aktivitäten – attraktive Targets wurden bereits identifiziert und Akquisitionen befinden sich bereits in der Anbahnung. Einen Schwerpunkt möglicher Zukäufe und Beteiligungen bilden der Bereich Ticketing sowie die Expansion in neue europäische Märkte. Auch die Weiterentwicklung der eigenen margenstarken Formate wie Christmas Garden und Festivals in unterschiedlichsten Musikbereichen wird die DEAG weiter vorantreiben. Für das Gesamtjahr 2023 wird erneut ein Konzernumsatz von über 300 Mio. EUR mit einem weiter verbesserten EBITDA (2022: rd. 31 Mio. EUR) erwartet. Prof. Peter L.H. Schwenkow, CEO der DEAG: „Die operative Stärke der DEAG, unsere klare Strategie und die positiven Perspektiven unseres Unternehmens haben die Investoren überzeugt. Ich bin extrem zufrieden mit dem Erfolg der Anleiheplatzierung, bei der die nationale und internationale Nachfrage enorm hoch war. Wir werden unseren Wachstumskurs konsequent und mit Augenmaß fortsetzen. Ich bin überzeugt, dass wir in diesem Zuge schon bald neue Unternehmen in der DEAG-Familie begrüßen, weitere neue Märkte erschließen und somit unsere starke Marktposition in Europa noch weiter ausbauen können.“ Roman Velke, CFO der DEAG: „Wir bedanken uns bei allen Investoren für das Vertrauen, das sie der DEAG entgegenbringen. Die Resonanz aus dem In- und Ausland war gleichermaßen hoch. Wir bieten Investoren eine attraktive Investmentmöglichkeit und sichern der DEAG zudem gute Konditionen im Rahmen unseres Finanzmixes zur Finanzierung des weiteren Wachstums.“ Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (Direct Place) abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von jeweils 5.000 EUR je Order vollständig, für darüberliegende Ordervolumina bis zu einem maximalen Volumen von 25.000 EUR zu 25 %, gerundet auf jeweils ganze Anleihen, zugeteilt. Die DEAG-Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren. Die Emission der Anleihe wurde begleitet von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Joint Lead Managers. Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Open Market der Deutsche Börse AG ist für den 12. Juli 2023 vorgesehen. Es ist geplant, dass ein Handel per Erscheinen ab dem 27. Juni 2023 stattfindet. Innerhalb von sechs Monaten nach Begebung der Anleihe ist ferner die Einbeziehung in das Nordic ABM, einen von der Börse Oslo organisierten und betriebenen selbstregulierten Marktplatz, zu erwirken. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 20 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events. Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions und das Ticketing zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment für alle Generationen inklusive Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content. Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für eigenen und Dritt-Content umgesetzt – ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen myticket .de , myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie. Die DEAG ist damit hervorragend für weiteres Wachstum positioniert. Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: 0049 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

26.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com