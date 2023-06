EQS-News: Deutsche Payment A1M SE: hält ordentliche Hauptversammlung 2023 ab

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Deutsche Payment A1M SE: hält ordentliche Hauptversammlung 2023 ab



26.06.2023 / 13:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Deutsche Payment hält ordentliche Hauptversammlung 2023 ab Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) hat am 23. Juni 2023 ihre ordentliche Hauptversammlung für das Jahr 2022 abgehalten. Der Vorstand berichtete ausführlich über das erste Geschäftsjahr der operativen Tätigkeit, die Planzahlen sowie die Geschäftsstrategie. Berlin, 26. Juni 2023 – Auf der Hauptversammlung der Deutsche Payment A1M SE sind die Aktionäre bei einer Präsenz von 79,7 % des Grundkapitals allen Vorschlägen der Verwaltung bei acht Tagesordnungspunkten (TOPs) mit Zustimmungsquoten von 100,00 % bzw. 99,90 % gefolgt. Vier TOPs ergaben sich hierbei aus dem im Jahr 2022 erfolgten Wechsel des Leitungssystems der SE vom monistischen auf das dualistische Modell. Ab dem laufenden Jahr brauchen die Aktionäre entsprechend nur noch über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat abzustimmen, da es geschäftsführende Direktoren bzw. Verwaltungsratsmitglieder nicht mehr gibt. Weitere TOPs betrafen die Wahl des Abschlussprüfers, gewählt wurde die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft aus Berlin sowie die Bestätigung von Herrn Ingo Janssen als Mitglied des Aufsichtsrats. Darüber hinaus wurden Satzungsregelungen hinsichtlich der Durchführung virtueller Hauptversammlungen beschlossen, wobei darauf hingewiesen wurde, dass die Deutsche Payment bislang ihre Hauptversammlungen ausschließlich als Präsenzveranstaltungen durchgeführt hat und auch weiterhin die Nähe zu den Aktionären suchen möchte. Alleinvorstand Alexander Herbst berichtete über das Geschäftsjahr 2022 und die wesentlichen Entwicklungen im laufenden Jahr. Nachdem das ursprünglich erwartete Wachstum im gesamten Branchenumfeld nahezu zum Erliegen kam, wurden bei der Deutsche Payment die Kosten massiv gekürzt, ohne hierbei die technologische Entwicklung zu vernachlässigen. Nun verfügt man über ein Dienstleistungsangebot, welches Kunden eine erhebliche Flexibilität auf Grundlage der geschaffenen Payment-Infrastruktur durch eine einfache Integration in mehrere Payment-Provider und den Zugang zu einer Vielzahl von Anbietern bietet und mit einer gezielten Weiterentwicklung in den kommenden Monaten weitere Alleinstellungsmerkmale erhält. Nunmehr sollen verschiedene Maßnahmen, wie der Ausbau externer Vertriebsstrukturen, ein stärkeres Wachstum ermöglichen. Kontakt: Deutsche Payment A1M SE – Unternehmenskommunikation Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld Telefon: +49 (0) 30 81454860 E-Mail: ir@deutsche-payment.com Über Deutsche Payment Deutsche Payment A1M SE ist ein Anbieter von Zahlungslösungen und -dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die darauf abzielen, den Zahlungsverkehr für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und zu optimieren. Mit einer Kombination aus innovativen Technologien und erstklassigem Kundenservice unterstützt Deutsche Payment A1M SE seine Kunden dabei, ihren Erfolg im digitalen Zeitalter zu sichern. Mehr Informationen unter: https://deutsche-payment.com/

26.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com