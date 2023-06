Tagesausblick für 27.06.: DAX stabilisiert sich. Siemens Energy weiter unter Druck.

Die Aktienmärkte starteten mehrheitlich schwach in die neue Woche. Die Vorgaben aus Asien waren durchwachsen. Am Vormittag wurde zudem der ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Mit 88,5 Punkten gab der vielbeachtete Index den zweiten Monat in Folge nach. „Vor allem die Schwäche der Industrie bringt die deutsche Konjunktur in schwieriges Fahrwasser“, erklärte IFO-Präsident Clemens Fuest. Während die Beurteilung der aktuellen Lage nur marginal sank, brachen die Geschäftserwartungen regelrecht ein. Ein positiver Auftakt an der Wall Street gab DAX®, CAC40® und EUROSTOXX 50® Schwung nach oben. Der DAX® konnte die anfänglichen Verluste bis Handelsschluss fast ausgleichen. Für CAC40® und EUROSTOXX 50® reichte es gar für ein Tagesplus.

Unterstützung bekamen die Aktienindizes auch von den Anleihemärkten. Nach dem deutlichen Renditeanstieg seit Monatsbeginn – vor allem bei Kurzläufern – gaben die Renditen europäischer Staatstitel zum Wochenbeginn nach. Die Entspannung an den Aktien- und Anleihemärkte sorgte auch für eine Stabilisierung bei den Edelmetallen. Der Goldpreis setzte sich knapp oberhalb der Marke von 1.920 US-Dollar fest. Die Notierung für eine Feinunze Silber verbesserte sich im Tagesverlauf auf 22,80 US-Dollar. Am Ölmarkt bleiben die Bullen jedoch weiterhin an der Seitenlinie. Signifikante Impulse fehlen und so pendelte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil bei rund 74 US-Dollar.