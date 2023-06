ANALYSE-FLASH: Metzler senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Hold' - Ziel 100 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Carl Zeiss Meditec von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 177 auf 100 Euro gesenkt. Der Abbau der Lagerbestände in China trübe die kurzfristigen Aussichten für den Medizintechnikkonzern ein, schrieb Analyst Alexander Neuberger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neuberger wird vorsichtiger für die am oberen Ende angepeilte operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) im Geschäftsjahr 2022/23 und rechnet auch mit einer sehr vorsichtigen Prognose des Unternehmens für 2023/24./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 07:55 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2023 / 07:55 / CEST

