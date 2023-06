Siemens-Energy-Konkurrent Nordex bestätigt Prognose

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat vor dem Hintergrund der Krise des Konkurrenten Siemens Gamesa seine Prognose bestätigt.

"Was Nordex betrifft, gibt es zusätzlich zu den Informationen, die wir basierend auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand bereits kommuniziert haben, keine neuen Sachverhalte", erklärte Nordex am Dienstag. "Unsere Guidance bleibt unverändert gültig." Danach strebt Nordex 2023 einen Umsatz von 5,6 bis 6,1 Milliarden Euro und eine Ebitda-Marge von minus 2,0 bis 3,0 Prozent an. Die Nordex-Aktie legte nach der Bestätigung der Prognose zeitweise auf plus drei Prozent zu.

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hatte Ende vergangener Woche nach erneuten Problemen bei der spanischen Tochter Siemens Gamesa seine Prognose für 2023 zurückgezogen.

