Abenteuer Finanzen: Wie man ganz einfach die finanzielle Freiheit erreicht!

Finanzielle Freiheit mit Aktien, ETFs und Krypto? Ob das wohl klappt? Der Traum vom Auswandern ist vielen Menschen nicht fremd. Die Sehnsucht nach einem Neuanfang, nach neuen Abenteuern und nach einer anderen Lebensweise lockt viele in die Ferne.

Doch nicht immer ist es möglich oder sinnvoll, alles stehen und liegen zu lassen und tatsächlich auszuwandern. Am Finanzmarkt hingegen schon. Hier können smarte Investoren, die finanziell auswandern und ihr Vermögen in Aktien, ETFs und Krypto anlegen, einiges bewegen.

Der Klassiker: Aktien

Aktien sind für viele Anleger ein bewährtes Mittel, um ihr Vermögen zu vermehren. Doch während einige auf die bekannten Unternehmen des DAX setzen, zieht es andere Investoren in die aufregende Welt des Silicon Valley und seiner umliegenden Regionen.

Hier finden sich Unternehmen, die nicht nur gute Renditen versprechen, sondern auch eine ganz besondere Kultur verkörpern. Die Art und Weise, wie im Silicon Valley gedacht, gehandelt und angepackt wird, fasziniert viele Anleger und lässt sie von einer finanziellen Auswanderung träumen. Aktien wie Meta Platforms (WKN: A1JWVX) oder Apple (WKN: 865985) haben nur zu gut gezeigt, welche übermäßigen Renditen hier über längere Zeiträume möglich sind.

Aber auch die jüngeren Start-ups wie Palantir Technologies (WKN: A2QA4J) oder Snowflake (WKN: A2QB38) zeigen uns, in welch kurzer Zeit man atemberaubende Wertzuwächse erreichen kann. Dabei ist nicht einmal erforderlich, dass Gewinne gemacht werden. Allein die konkrete Vorstellung, dass diese in der Zukunft zuhauf kommen könnten, genügt, um Milliardenbewertungen aufzurufen.

Die Unternehmenskultur der DAX-Aktien kann da oft nicht mithalten. Selbst amerikanische Aktien mit Shareholder-Value-Ansatz haben es schwer, gegen die disruptiven Mächte des Silicon Valley anzukämpfen.

ETFs: Immer beliebter

Eine andere Möglichkeit, finanziell auszuwandern, bieten ETFs. Diese sogenannten börsengehandelten Fonds ermöglichen es Anlegern, in verschiedene Anlageklassen, Sektoren oder auch Regionen zu investieren.

Wer also schon immer von einem finanziellen Auswandern nach Indien, Malaysia, Südafrika oder Australien geträumt hat, kann dies mithilfe von ETFs ganz gut realisieren – ganz ohne Kofferpacken und bürokratische Hürden. Allerdings sollte man hier im Hinterkopf behalten, dass ETFs meist synthetischer Natur sind. Das bedeutet, dass im ETF möglicherweise gar nicht die entsprechenden Aktien sind, sondern nur ein dritter Anbieter die Performance der ausgewiesenen Aktien garantiert.

Finanzielle Freiheit mit Krypto-Währungen: Der letzte Schrei!

Doch die Welt der Finanzen hat noch mehr zu bieten: Der Cyberspace, das digitale Reich, eröffnet eine völlig neue Dimension für finanzielle Auswanderungen.

Krypto-Assets wie Bitcoin, Ethereum und andere digitale Währungen – sogenannte Altcoins – ermöglichen es Anlegern, ihr Vermögen in der digitalen Welt anzulegen. Allerdings birgt der Markt der Kryptowährungen auch Risiken. Die Volatilität und die unübersichtliche Natur dieses Marktes haben schon so manchen finanziellen Auswanderer mit leeren Taschen zurückgelassen.

Nicht zu vergessen bleiben die zahlreichen Skandale rund um Kryptobörsen. Hier ist noch einiges an Regulierung erforderlich, um Anlegergelder besser zu schützen und Vertrauen zu gewinnen.

Dennoch lockt der Cyberspace mit seinen Potenzialen und Chancen, und wer sich dort erfolgreich behauptet, kann große Gewinne erzielen. Wer zu den ersten Anlegern in Bitcoin gehört, der weiß, wovon ich spreche.

Ähnlich wie im Wilden Westen, als Pioniere ihr Glück in einer unbekannten und manchmal gefährlichen Umgebung suchten, können auch heute noch Vermögen für Generationen geschaffen werden. Man muss nur Mut besitzen und etwas Neues wagen, etwas, was vorher noch nie jemand gemacht hat.

Und jetzt? Finanzielle Freiheit mit ETFs, Kryptowährungen und Aktien

Das finanzielle Abenteuer mit Aktien, ETFs und Kryptowährungen eröffnet Anlegern prinzipiell die Möglichkeit, von den Chancen und Entwicklungen in anderen Teilen der Welt zu profitieren. Es ist ein Abenteuer, das mit Bedacht und Vorsicht angegangen werden sollte, aber für jene, die es wagen, können sich neue Horizonte eröffnen und finanzielle Freiheit ermöglichen. Also warum nicht den Traum verwirklichen?

Der Artikel Abenteuer Finanzen: Wie man ganz einfach die finanzielle Freiheit erreicht! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann. Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Meta Platforms und Apple. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple, Meta Platforms und Snowflake.

Aktienwelt360 2023